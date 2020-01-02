Сразу двое американских легионеров покинули украинские баскетбольные команды

Дейонте Симмонс уехал из "Запорожья", а Кристианс Джонс - из "Химика"

Симмонс покинул "Запорожье" / Фото: Facebook

Сразу два сильных американских баскетболиста покинули украинские клубы в Новый год. Из БК "Запорожье" уехал лидер команды Дейонте Симмонс. Об этом клуб сообщил в соцсетях. Контракт расторгли по согласию сторон, хотя, в чем причина расставания, "Запорожье" так и не проинформировал. 23-летний Симмонс собирал в среднем за игру 17 очков и 7 подборов, проводя на площадке 27 минут. В украинской Суперлиге Дейонте занимал четвертое место в списке снайперов.

Недавно мы писали, что матч чемпионата Украины "Киев-баскет" – "Днепр" остановили из-за стычки фанатов.

А 2 января о приостановлении действия контракта с американским легионером сообщил "Химик". Центровой Кристиан Джонс становился с командой из Южного чемпионом Украины в сезоне 2018/19. В нынешнем сезоне он играл по 26 минут, набирая по 12,5 очка и 5,5 подбора. Причиной расставания стали семейные обстоятельства 26-летнего лучшего центрового минувшего сезона Суперлиги.

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