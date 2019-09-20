Киев оказался в шаге от группового турнира Лиги чемпионов: все подробности

Победа во Дворце спорта / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

Вице-чемпион Украины по баскетболу "Киев-Баскет" одержал победу в домашнем матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов FIBA над австрийским "Капфенбергом". Счет матча – 73:63. С учетом того, что выездная игра этих команд завершилась вничью, киевляне вышли во второй (он же последний) раунд отбора перед групповым турниром.

Первая половина встречи "Киев-Баскет" – "Капфенберг" в столичном Дворце спорта вышла равной и завершилась для киевлян с "минус 2". Но переломной и определяющей стала третья четверть, в которой украинцы набрали на 17 очков больше соперника. И хотя в заключительном отрезке гости сократили отставание до 5 очков, команда Багатскиса матч уже не отдала.

Лига чемпионов FIBA. Первый раунд квалификации. Ответный матч

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"Киев-Баскет" – "Капфенберг" 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21)

"Киев-Баскет": Шеферд (17 + 7 передач + 3 перехвата), Эдвин (12 + 5 подборов + 5 передач), Пустозвонов (11 + 5 подборов), К. Хилл (10 + 5 подборов), Сандул (2 + 2 блок-шота – 4 потери) – старт; Мусиенко, Крутоус (15), Петров (4 + 3 блок-шота), О. Джексон (2 + 6 подборов), Отверченко

"Капфенберг": Вуйошевич (24 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери), Шриттвизер (3), Джереми Джонс (12 + 7 подборов + 6 перехватов + 3 блок-шота), Мошик, Брэкстон (6 + 5 подборов) – старт; Гамбс (4), Хан (2 – 4 потери), Сарлия (12 + 5 подборов + 4 передачи)

Первый матч : 66:66

В последнем раунде квалификации Лиги чемпионов "Киев-Баскет" будет противостоять испанскому "Бургосу". Первый матч состоится 26 сентября в Киеве, ответный – 29 сентября в Испании. Интересно, что в прошлом чемпионате Испании "Бургос" занял 11-е место. Уже известно, что победитель нашей пары попадет в группу с греческим АЕКом, польским "Анвилом", турецким "Банвитом", французским "По-Ортезом" и еще одним участником квалификации.

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