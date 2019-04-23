Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,85
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

В НБА уволили первого в истории главного тренера европейского происхождения

Сегодня, 09:45

Игор Кокошков не сумел вывести "Финикс Санз" в плей-офф текущего сезона

Игор Кокошков
Игор Кокошков. Фото: NBA.com

"Финикс Санз" уволил Игора Кокошкова с поста главного тренера, информирует Arizona Sports. Кокошков возглавил команду в мае 2018 года. Тогда генеральным менеджером клуба был Райан Макдоно, который был уволен за несколько дней до начала сезона-2018/19. В апреле 2019-го вице-президент клуба Джеймс Джонс был назначен новым генеральным менеджером.

Кокошков – первый главный тренер европейского происхождения в истории НБА. Он пробыл на посту главного тренера "Санз". В текущем розыгрыше турнира "Финикс" не сумел пробиться в плей-офф.

Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер пришел на матч НБА в золотых украшениях весом 11 кг. Знаменитый боксер посетил поединок "Лос-Анджелес Клипперс" – "Голден Стэйт Уорриорз".

Также мы писали, что стартовала финальная серия баскетбольной Суперлиги: "Химик" разгромил "Киев-Баскет". "Химик" стартовал с победы над "Киев-Баскетом" с разницей в 18 очков в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу.

Добавим, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег баскетбол, НБА , Финикс Санз

Вы сейчас просматриваете новость " В НБА уволили первого в истории главного тренера европейского происхождения". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодный душ после ямы и игра амбиций: обзор медальных заруб в баскетбольной Суперлиге

Вчера, 13:32

"Химик" ведет в чемпионской серии с "Киев-Баскетом", а "Запорожье" лидирует в борьбе за "бронзу"

Хиты спортивного уикенда: время Х в Суперлиге, наш первый мир в керлинге и звездный десант Беринчика

19 апреля, 09:57

На выходных украинцев ждут зрелищные боксерские бои и неуступчивые матчи в футболе и баскетболе

Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу

17 апреля, 18:36

Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией

На Олимпиаде-2020 поменяют формат баскетбольного турнира

17 апреля, 16:35

Двенадцать команд будут разбиты на три группы, по две лучшие напрямую выйдут в четвертьфинал

"Химик" стал вторым финалистом баскетбольной Суперлиги

16 апреля, 23:02

Клуб из Южного стал победителем пятого матча полуфинальной серии

Баскетболисты "Валенсии" выиграли Еврокубок

15 апреля, 23:28

В финальной серии испанцы обыграли немецкую "Альбу"

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Лучше, чем кофе: 6 способов повысить энергию утром

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Российские болельщицы в бомбической форме

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Я нашла свою половинку": Настя Каменских рассказала о личном

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

21 апреля, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Зинченко вернулся на поле: "Манчестер Сити" одержал десятую подряд победу в чемпионате

20 апреля, 16:45

После сверхрезультативного поединка в Лиге чемпионов команды выдали скромный по голам матч в чемпионате Англии

Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

20 апреля, 14:29

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

"Два часа в автобусе? Я не еду": вскрылись звездные причуды самого дорогого игрока "Динамо"

20 апреля, 14:23

Валерий Лучкевич рассказал о том, как филонит экс-звезда киевлян Дьемерси Мбокани

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить