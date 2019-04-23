В НБА уволили первого в истории главного тренера европейского происхождения

Игор Кокошков не сумел вывести "Финикс Санз" в плей-офф текущего сезона

Игор Кокошков. Фото: NBA.com

"Финикс Санз" уволил Игора Кокошкова с поста главного тренера, информирует Arizona Sports. Кокошков возглавил команду в мае 2018 года. Тогда генеральным менеджером клуба был Райан Макдоно, который был уволен за несколько дней до начала сезона-2018/19. В апреле 2019-го вице-президент клуба Джеймс Джонс был назначен новым генеральным менеджером.

Кокошков – первый главный тренер европейского происхождения в истории НБА. Он пробыл на посту главного тренера "Санз". В текущем розыгрыше турнира "Финикс" не сумел пробиться в плей-офф.

Ранее мы писали, что Флойд Мейвезер пришел на матч НБА в золотых украшениях весом 11 кг. Знаменитый боксер посетил поединок "Лос-Анджелес Клипперс" – "Голден Стэйт Уорриорз".

Также мы писали, что стартовала финальная серия баскетбольной Суперлиги: "Химик" разгромил "Киев-Баскет". "Химик" стартовал с победы над "Киев-Баскетом" с разницей в 18 очков в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу.

Добавим, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

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