Клуб украинца из-за пандемии закрыл в США даже тренировочную базу, хотя больных у "Королей" пока нет

Клуб НБА "Сакраменто Кингз", за который выступает украинский центровой Алексей Лэнь, закрыл свою тренировочную базу из-за пандемии коронавируса. Ранее мы сообщали, что украинская звезда НБА ждет результат своего анализа на коронавирус – его партнер уже болен.

"В соответствии с сегодняшней директивой должностных лиц здравоохранения округа Сакраменто все баскетбольные операции на тренировочной базе команды были приостановлены до дальнейшего уведомления. В течение этого времени игроков, тренеров и сотрудников клуба просили оставаться дома и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США для поддержания здоровья и безопасности. Как отмечалось в пятницу, ни у одного из игроков не было симптомов коронавируса. Согласно протоколу НБА, медицинский персонал команды продолжает ежедневно обследовать баскетболистов, чтобы подтвердить, что у них нет симптомов", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Арена "Сакраменто Кингз"/Фото sacbee.com

А прошлогодний финалист "Голден Стэйт Уорриорз" и вовсе приостановил работу клуба из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный менеджер "Уорриорз" Боб Майерс: "Не очень хорошие новости, но неизвестность все сильно усложняет".

Мы также сообщали, что сразу четыре баскетболиста одного клуба НБА заразились коронавирусом, но трое этого не почувствовали. Имена четырех больных баскетболистов "Бруклина" не называют. Но факт обнаружения вируса официально подтвердила пресс-служба клуба.

Смотрите также: Алексей Лэнь – украинец покоривший NBA

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама