Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Украинская звезда НБА ждет результат своего анализа на коронавирус – его партнер уже болен

16 марта, 17:45

Елена Павлова

Игроки и работники "Детройта" стараются не контактировать с другими людьми

Одним из зараженных коронавирусом баскетболистов НБА оказался центровой "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд – одноклубник украинца Святослава Михайлюка. Наш защитник "Детройта" прокомментировал ситуацию в команде, паузу в регулярном чемпионате, а также рассказал о своем тесте на наличие опасного вируса.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Сейчас некоторые команды находятся на карантине и "Детройт" – одна из них. Я, как и другие игроки, провожу время дома и соблюдаю все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом. На данный момент, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссара Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА, мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники, чемпионат возобновился и мы начали играть".

Тренер "Детройта" дает Михайлюку много игрового времени

Тренер "Детройта" дает Михайлюку много игрового времени / Фото: Reuters

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

"Как отреагировал на известия о своей болезни Вуд? Нормально, без паники. Сейчас он чувствует себя хорошо, так что никто не переживает. Интересно, что мы все предварительно подозревали, что у него есть какой-то вирус, ведь после завершения игры с "Ютой" он заболел и плохо себя чувствовал. В клубе все на карантине. Игроки и работники стараются не контактировать с другими людьми. И, конечно, стараемся поддерживать форму, как можем в этих условиях. Меня тоже проверили на коронавирус. Но результатов пока нет. Жду, возможно, сегодня. Никто ни от чего не застрахован!", – сказал Михайлюк сайту "Черкасских Мавп".

Смотрите, как тренирует Святослав Михайлюк – один из двух украинцев в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram
к

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин НБА баскетболист Детройт Пистонс коронавирус анализ Святослав Михайлюк

Источник: Федерация баскетбола Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Не такая победа была нужна": "Днепр" становится чемпионом Украины из-за прекращения турнираБаскетбол
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановлен
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановленБаскетбол
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 летБаскетбол
Футболист
Футболист "Реала" признался, что плавал в одном бассейне с зараженным коронавирусом игрокомФутбол
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразил
Школьник, который брал автограф у звезды НБА, болен коронавирусом, но неясно, кто кого заразилБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...