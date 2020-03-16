Украинская звезда НБА ждет результат своего анализа на коронавирус – его партнер уже болен

Одним из зараженных коронавирусом баскетболистов НБА оказался центровой "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд – одноклубник украинца Святослава Михайлюка. Наш защитник "Детройта" прокомментировал ситуацию в команде, паузу в регулярном чемпионате, а также рассказал о своем тесте на наличие опасного вируса.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Сейчас некоторые команды находятся на карантине и "Детройт" – одна из них. Я, как и другие игроки, провожу время дома и соблюдаю все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом. На данный момент, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссара Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА, мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники, чемпионат возобновился и мы начали играть".

Тренер "Детройта" дает Михайлюку много игрового времени / Фото: Reuters

В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

"Как отреагировал на известия о своей болезни Вуд? Нормально, без паники. Сейчас он чувствует себя хорошо, так что никто не переживает. Интересно, что мы все предварительно подозревали, что у него есть какой-то вирус, ведь после завершения игры с "Ютой" он заболел и плохо себя чувствовал. В клубе все на карантине. Игроки и работники стараются не контактировать с другими людьми. И, конечно, стараемся поддерживать форму, как можем в этих условиях. Меня тоже проверили на коронавирус. Но результатов пока нет. Жду, возможно, сегодня. Никто ни от чего не застрахован!", – сказал Михайлюк сайту "Черкасских Мавп".

Смотрите, как тренирует Святослав Михайлюк – один из двух украинцев в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама