Українська
$ 26,8
29,92
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Клуб украинца вынудил комментатора уволиться: обвинили в расизме за слова "жизнь каждого человека важна"

3 июня, 10:40

Елена Павлова Елена Павлова

60-летний журналист ушел и с местной радиостанции

Комментатор матчей "Сакраменто Кингз" и ведущий клубного ТВ Грант Нейпир уволился по собственному желанию из-за обвинений в расизме от бывших игроков. Об этом сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс. Напомним, что за команду НБА из Сакраменто выступает украинский центровой Алексей Лэнь, которыйдва месяца не касался мяча на карантине.

До увольнения 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения "Жизни чернокожих важны" и смерти от рук полицейских американца Джорджа Флойда. Отвечая на вопрос экс-игрока "Сакраменто" Демаркуса Казинса по поводу лозунга "Жизнь чернокожего имеет значение", Нейпир написал, что "жизнь каждого человека имеет значение". Начался спор. И это было расценено как расизм.

Читайте также: "Черный" вторник Шевченко: тренер сборной Украины вместе с Месси присоединился к мировой акции

"Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации "Кингз" в своем сердце", – так прокомментировал ситуацию сам Нейпир.

Реклама

Вслед за уходом из штата "Кингз", о расставании с Нейпиром объявила и местная радиостанция Sports 1140 KHTK.

Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Смерть Флойда вызвала в США акции протеста, а затем и беспорядки.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение расизм комментатор НБА Сакраменто

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"Прошел в сантиметрах от сердца": как звезда спорта чудом выжил после 11 ножевых ранений и стал параноикомБаскетбол
Новый владелец легендарного кольца: перстень Коби Брайанта перепродали за огромные деньги
Новый владелец легендарного кольца: перстень Коби Брайанта перепродали за огромные деньгиБаскетбол
Чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобиле
Чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобилеБаскетбол
Знаменитый баскетболист Деннис Родман показал, как боксирует Василий Ломаченко
Знаменитый баскетболист Деннис Родман показал, как боксирует Василий ЛомаченкоБокс
Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионов
Коби Брайант оставил жене в наследство сотни миллионовБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять