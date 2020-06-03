Клуб украинца вынудил комментатора уволиться: обвинили в расизме за слова "жизнь каждого человека важна"

Комментатор матчей "Сакраменто Кингз" и ведущий клубного ТВ Грант Нейпир уволился по собственному желанию из-за обвинений в расизме от бывших игроков. Об этом сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс. Напомним, что за команду НБА из Сакраменто выступает украинский центровой Алексей Лэнь, которыйдва месяца не касался мяча на карантине.

До увольнения 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения "Жизни чернокожих важны" и смерти от рук полицейских американца Джорджа Флойда. Отвечая на вопрос экс-игрока "Сакраменто" Демаркуса Казинса по поводу лозунга "Жизнь чернокожего имеет значение", Нейпир написал, что "жизнь каждого человека имеет значение". Начался спор. И это было расценено как расизм.

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"Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации "Кингз" в своем сердце", – так прокомментировал ситуацию сам Нейпир.

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Вслед за уходом из штата "Кингз", о расставании с Нейпиром объявила и местная радиостанция Sports 1140 KHTK.

Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Смерть Флойда вызвала в США акции протеста, а затем и беспорядки.

Видео: Reuters

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