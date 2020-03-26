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Когда коронавирус накрыл всю семью, а мама лежит в коме: трагедия известного игрока

26 марта, 09:59

Елена Павлова

Один из лучших центровых НБА, большой "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс рискует потерять близкого человека

Один из лучших центровых НБА, большой "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс рискует потерять одного из самых близких людей – мама баскетболиста заразилась коронавирусом и сейчас находится в искусственной коме. В связи с чем Таунс поделился эмоциональным видео на своей странице в Instagram. Ранее мы писали, что бывший баскетболист НБА, публично совершивший каминг-аут, заразился коронавирусом.

Карл-Энтони призвал всех применять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом. Центровой также выразил уверенность, что его мать сможет справиться с этой болезнью, потому что она самая сильная женщина, которую он знает. Сейчас Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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"Мы можем победить коронавирус, но это серьезно. Нам нужно принять все меры предосторожности. Я делюсь своей историей в надежде, что все останутся дома! Нам нужно больше оборудования. Мы должны помочь медицинскому персоналу на передовой. Спасибо работникам больницы, которые помогает моей маме. Вы все настоящие герои! Молимся за всех нас в это трудное время", – написал Таунс.

INSTAGRAM

А на следующий день после этого обращения стало известно, что тест отца Таунса на коронавирус также дал положительный результат, но он пока лечится дома.

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Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кома НБА баскетболист коронавирус Миннесота мама

Источник: ESPN

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