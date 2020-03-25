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"Врач позвонил": украинский спортсмен с зарплатой 1,5 млн долларов раскрыл результат теста на коронавирус

25 марта, 10:48

Богдан Юрков

По словам баскетболиста "Детройта" Святослава Михайлюка, подозрение на COVID-19 у него не подтвердилось

Украинский баскетболист клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом спортсмен рассказал в интервью Федерации баскетбола Украины.

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"Результат теста пришлось немного подождать, мне позвонил врач команды и сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было больше выявлено вируса, – заявил Святослав Михайлюк, чья годовая зарплата в "Детройте" составляет почти 1,5 млн долларов. – Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем. Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки", – добавил Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Стоит отметить, что клуб Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" ушел на карантин 15 марта, после того, как появилась информация о заражении форварда команды Кристиана Вуда.

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Как мы писали ранее, коронавирусом заразился экс-игрок НБА Джейсон Коллинз. Он известен тем, что стал первым баскетболистом ассоциации, который открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Смотрите, как украинец Михайлюк тренируется в НБА

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баскетбол НБА Детройт Пистонс коронавирус Святослав Михайлюк

Источники: Федерация баскетбола Украины , isport.ua

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