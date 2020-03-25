"Врач позвонил": украинский спортсмен с зарплатой 1,5 млн долларов раскрыл результат теста на коронавирус

Украинский баскетболист клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом спортсмен рассказал в интервью Федерации баскетбола Украины.
Читайте также: Звездный украинский баскетболист собрался на курсы по программированию
"Результат теста пришлось немного подождать, мне позвонил врач команды и сказал, что все окей – тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было больше выявлено вируса, – заявил Святослав Михайлюк, чья годовая зарплата в "Детройте" составляет почти 1,5 млн долларов. – Сейчас пытаемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем. Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу вечером на пробежки", – добавил Михайлюк
Стоит отметить, что клуб Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" ушел на карантин 15 марта, после того, как появилась информация о заражении форварда команды Кристиана Вуда.
Читайте также: Нужно собрать все команды НБА в Лас-Вегасе: Лиге предложили оригинальный формат конца сезона
Как мы писали ранее, коронавирусом заразился экс-игрок НБА Джейсон Коллинз. Он известен тем, что стал первым баскетболистом ассоциации, который открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Смотрите, как украинец Михайлюк тренируется в НБА
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк