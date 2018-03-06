Команда Алексея Лэня не смогла выйти в плей-офф НБА

"Финикс" восемь сезонов подряд не может побороться за чемпионство

В рамках регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Лэня "Финикс Санз" уступила "Майами Хит" (123:125), что лишило ее возможности выйти в плеф-офф. В этом матче украинский центровой вышел со скамейки запасных, набрал 7 очков и сделал 5 подборов, однако это не помогло его команде добыть победу.

Таким образом, "Финикс" восьмой раз кряду пропустит плей-офф НБА. За восемь сезонов в клубе сменилось пять тренеров и 88 игроков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лэнь принял участие в 55 поединках регулярного чемпионата. Его средние показатели составили 8,2 очка, 7,7 подбора и 1,2 передачи за игру.

"Санз" занимают предпоследнее место в Западной конференции, имея в активе 85 очков при 19 победах и 47 поражениях.

Напомним, что форвард сборной Украины Максим Пустозвонов отчислен из резервной команды "Кливленда" "Кантона". 30-летний баскетболист в последнее время не получал игровой практики в G-Лиге.

Ранее мы сообщали, что форвард "Далласа" Дирк Новицки шестым из игроков НБА набрал 31 тысячу очков.В составе "Маверикс" 39-летний немец становился чемпионом НБА-2011, самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007) и финальной серии (2011), а также 13 раз участвовал в Матчах звезд.