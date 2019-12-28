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Конкурент украинца Михайлюка в "Детройте" раздал ему комплименты

28 декабря, 14:22

Нашего защитника похвалил и главный тренер команды НБА

Михайлюк в атаке

Михайлюк в атаке / Фото: Reuters

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Украинский защитник команды НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк укрепляет свои позиции в клубе. 22-летний уроженец Черкасс дождался похвалы от коллег. На днях мы писали, что Михайлюк получил в НБА рекордное время.

Атакующий защитник Люк Кеннард, который недавно получил травму и чье место в стартовом составе занял Свят, рассказал о прогрессе украинца:

"Я пытаюсь с ним часто говорить, чтобы научить каким-то вещам. Он сосредоточен и сфокусирован. Михайлюк- хороший игрок, он продолжит расти. Поскольку видно, что Святослав – отличный шутер, ему нужно больше бросать. Я горжусь тем, что он каждый день приходит на тренировки с готовностью работать".

Несколько добрых слова для украинского сборника нашел и главный тренер команды Дуэйн Кейси:

"Михайлюк действительно начал уделять больше внимания деталям, стал более физически жестким благодаря своим габаритам и силе".

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баскетбол НБА Детройт Пистонс Святослав Михайлюк комплименты

Источник: xsport.ua

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