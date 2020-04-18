Коронавирусом заразилась спортсменка, перед этим совершившая каминг-аут

Заболела не только американская баскетболистка Стефани Долсон, но и все члены ее семьи

Известная американская баскетболистка – центровая сборной США и клуба "Чикаго Скай" Стефани Долсон – заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Bleacher Report. Долсон призналась, что опасное заболевание диагностировано у всех членов ее семьи. Владелец "Чикаго Скай" отметил, что заболевание проходит у Стефани практически бессимптомно.

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28-летняя Стефани Долсон, в прошлом году ставшая победительницей Кубка Северной и Южной Америки, оказалась второй баскетболисткой женской НБА, которая рассказала о заражении коронавирусом. Ранее болезнь диагностировали у защитницы "Лос-Анджелеса" Сидни Уиз.

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Отметим, что обладающая ростом 198 см Стефани Долсон известна не только своей игрой на баскетбольной площадке. Несколько лет назад она совершила каминг-аут, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я чувствую призвание вести свою подлинную жизнь открыто. Я знаю, кто я есть, и мне все равно, что обо мне говорят. Я крашу волосы в пурпурный цвет и экспериментирую с одежой . Мой девиз: "Если на меня таращатся, то пускай они пялятся на что-то веселое", – говорит Стефани

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По последним данным, в США зарегистрировано более 680 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 35 тысяч из них оказались смертельными.

Смотрите сюжет о семье, у всех членов которой – коронавирус

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