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Игроки НБА согласились на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса

18 апреля, 16:01

Максим Перепелица

Баскетболистам снизят зарплаты на 25%

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации и профсоюз игроков достигли договоренности о снижении зарплат на 25% из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски. По информации источника, мера вступит в силу с 15 мая. Соглашение предусматривает постепенное снижение зарплат в случае продолжения паузы из-за пандемии коронавируса. Зарплату за апрель игроки получат в полном размере.

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НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера.

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Ранее мы писали, что боец UFC поднял на руки "Большого папочку", который весит почти 150 килограммов. Франсис Нганну считает, что Шакил не такой уж тяжелый.

На днях в НБА появился план возобновления сезона после пандемии. Лиге понадобится 25 дней для подготовки к рестарту после получения разрешения власти.

Смотрите, как французский баскетболист Руди Гобер, зараженный коронавирусом, призывал к соблюдению гигиены

Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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баскетбол НБА коронавирус

Источник: ESPN

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