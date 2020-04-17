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Одного из лучших игроков НБА на карантине сравнили с порнозвездой – не меняйте имидж

17 апреля, 19:10

Вадим Авдасев

Лука Дончич решил отрастить бороду и усы, но затем все же побрился

Неожиданного сравнения удосужился талантливый 21-летний баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич. Во время паузы в НБА из-за пандемии коронавируса молодой словенец позволил своему лицу "зарости", решив отпустить усы и бороду. К слову, недавно звездный баскетболист со злости разорвал на себе майку.

Сначала небритое лицо Дончича выглядело вполне естественно.

INSTAGRAM

Но затем чемпион Европы сбрил бороду, оставив только усы. Лука опубликовал необычное фото в соцсетях, за что подвергся странному сравнению. Популярное издание Clutch Points сравнило Дончича с актером фильмов для взрослых прошлого века:

"Лука Дончич в Instagram показал свои новые усы. Если не знать, кто он такой, то можно принять его за порнозвезду 1970-х годов".

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Видимо, Луке не понравилось такое сравнение, и вскоре он удалил новую фотографию со своей странички.

Читайте, как гений баскетбола Дончич установил для НБА международный рекорд.

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баскетбол порнозвезда НБА Лука Дончич

Источник: isport.ua

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