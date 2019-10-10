Крах НБА на китайском рынке: убытки оценивают в 4 млрд долларов

Матчи НБА в Китае находятся под угрозой срыва / Фото: AFP

Катастрофическими грозят оказаться последствия высказывания своих мыслей функционерами НБА для бизнеса сильнейшей лиги мира в Китае. На днях генеральный менеджер "Хьюстона" Дэрил Мори написал в Twitter коротенький пост в поддержку демонстрантов в Гонконге, которые требуют сохранить автономию от Китая. Но его заметили в Поднебесной и сильно обиделись. Напомним, чемпионом НБА минувшего сезона впервые стала канадская команда – "Торонто Репторс".

Подлил масла в огонь и комиссионер НБА Адам Сильвер, который поддержал Мори и сказал, что в демократическом обществе люди имеют право свободно выражать свои мысли. Правда, вскоре функционеры НБА дали задний ход. Сам Мори удалил твит из соцсетей, а владелец "Хьюстона" Тильман Фертитта заявил, что менеджер его команды высказал свою личную позицию, которая не является позицией клуба.

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Мори спровоцировал серьезный конфликт НБА с китайским бизнесом

Тем не менее, снежный ком нарастает. "Хьюстон", который имеет на китайском рынке сильные позиции со времен выступления в команде легендарного Яо Мина, и подписавший больше китайских спонсоров, чем все команды НБА вместе взятые, уже ощущает потери. Сотрудничество с клубом остановили многие китайские компании, в том числе и Китайская баскетбольная ассоциация, которую возглавляет... Яо Мин.

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В целом бизнес НБА в Китае оценивается в 4 миллиарда долларов. Только контракт на телетрансляции подписан на 1,5 млрд, а смотрят матчи НБА в Китае более 400 млн человек. Теперь же телекомпания Tencent предложила своим подписчикам матчей "Хьюстона" бесплатно перейти на матчи другой команды. Под угрозой и проведение в Китае предсезонных встреч "Лейкерс" и "Бруклина".

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Пока же предлагаем взглянуть, как готовился к сезону украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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