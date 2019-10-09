"Днепр" обыграл "Борисфен" и вышел в групповой раунд Кубка Европы FIBA

БК Днепр / Фото: БК Днепр

Баскетбольный клуб "Днепр" стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА. Ранее мы писали, что украинец приложился к победе над одной из сильнейших команд Европы.

В ответном матче квалификации подопечные Дениса Журавлева вновь обыграли белорусский "ЦОР-Борисфен". Игра со счетом 81:71.

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После этой победы команда забронировала за собой место в групповом раунде Кубка Европы FIBA. В основной части турнира "Днепр" сыграет против "Киев-Баскет", белорусского "Цмоки-Минска" и болгарского "Левски".

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А ранее мы рассказывали, что чемпион НБА подарил маме на день рождения дорогущую машину. Баскетболист "Торонто" Норман Пауэлл опубликовал видео своего грандиозного презента в Instagram. После того, как он презентовал дорогостоящий подарок – Range Rover 2020, баскетболист отметил: "Такого авто у самого нет".

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