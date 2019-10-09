Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

"Днепр" обыграл "Борисфен" и вышел в групповой раунд Кубка Европы FIBA

9 октября, 22:45

В ответном поединке украинцы обыграли представителя Белоруссии

БК Днепр

БК Днепр / Фото: БК Днепр

Баскетбольный клуб "Днепр" стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА. Ранее мы писали, что украинец приложился к победе над одной из сильнейших команд Европы.

В ответном матче квалификации подопечные Дениса Журавлева вновь обыграли белорусский "ЦОР-Борисфен". Игра со счетом 81:71.

Читайте также: Украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и усилился защитником, игравшим в США

Реклама

После этой победы команда забронировала за собой место в групповом раунде Кубка Европы FIBA. В основной части турнира "Днепр" сыграет против "Киев-Баскет", белорусского "Цмоки-Минска" и болгарского "Левски".

В тренде
Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира
Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира!

Также смотрите видео, как скандальная звезда НБА 90-х и бывший любовник Мадонны Деннис Родман признался, что певица хотела от него забеременеть.

А ранее мы рассказывали, что чемпион НБА подарил маме на день рождения дорогущую машину. Баскетболист "Торонто" Норман Пауэлл опубликовал видео своего грандиозного презента в Instagram. После того, как он презентовал дорогостоящий подарок – Range Rover 2020, баскетболист отметил: "Такого авто у самого нет".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол БК Днепр баскетболист

Источник: БК Днепр

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в Instagram
ТОП-100 популярных украинских спортсменов: рейтинг по подписчикам в InstagramДругие
Усик нокаутировал рослого
Усик нокаутировал рослого "быка" на глазах у бронзового Майкла Джордана: видео левого апперкота украинцаБокс
Украинец приложился к победе над одной из сильнейших команд Европы
Украинец приложился к победе над одной из сильнейших команд ЕвропыБаскетбол
Украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и усилился защитником, четыре года отыгравшим в США
Украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и усилился защитником, четыре года отыгравшим в СШАБаскетбол
Суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3
Суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3Баскетбол
"Похоже на строительные блоки": украинец Лэнь рассказал о планах на сезон НБА и "молодой" химииБаскетбол

Новости партнеров

Loading...