Юной звезде американского баскетбола предложили 100 миллионов и самолет еще до дебюта в НБА

На Ламело Болла претендуют несколько клубов НБА, а бренды уже бьются за контракты с ним

Ламело Боллу пророчат блестящую карьеру в НБА

Что такое профессиональный спорт в США, демонстрирует в очередной раз ситуация с талантливым американским баскетболистом Ламело Боллом. Уроженцу Калифорнии всего 18 лет, а ему уже предлагают многомиллионные контракты. Парню заранее отдают первый номер драфта 2020 года, который состоится в июне. Сейчас же молодой защитник играет в Австралии за "Илливару Хоукс".

К слову, "Атланта" с потасовкой украинца Лэня уступила "Бостону" в НБА.

На днях неназванный бренд обуви предложил Ламело Боллу контракт на 100 миллионов долларов и частный самолет. Об этом сообщил журналист ESPN Кори Уильямс со ссылкой на свои источники. Болл является одним из самых обсуждаемых молодых игроков США. Топовые бренды хотели бы заранее подписать с ним контракт и готовы заплатить за это приличную сумму. Ведь после драфта и дебюта в НБА парню придется платить уже больше. Есть сведения, что переговоры с Боллом ведут несколько всемирно известных брендов.

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