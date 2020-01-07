Лэнь выбил в матче НБА десяточку, но "Атланта" проиграла мощному "Денверу"

Алексей Лэнь любит забивать сверху / Фото: Reuters

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь продолжает стабильно играть в регулярном чемпионате НБА, однако его клубу никак не удается покинуть 15-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Сегодня по киевскому времени "Ястребы" уступили на домашней площадке второй команде Западной конференции, "Денвер Наггетс", со счетом 115:123. Напомним, что в предыдущем матче Лэнь помог "Атланте" победить "Индиану".

Украинец провел в игре чуть более 21 минуты, набрав за это время ровно 10 очков. Лэнь больше всех партнеров пробивал штрафных бросков, однако реализовал шесть из десяти. Также в его активе два двухочковых броска, по одному подбору, перехвату и передаче. А вот у гостей разошелся серб Никола Йокич, который набрал 47 очков! Смотрите видеообзор действий Алекса во встрече с "Денвером".

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"Атланта" остается с восемью победами последней на Востоке. Ее ближайшие конкуренты, "Нью-Йорк" и "Кливленд", выиграли по 10 матчей. В следующем поединке Лэня и компанию ожидает испытание "Хьюстоном" звездного Джеймса Хардена.

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