На матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадки

На матче "Лейкерс" и "Детройта" один из фанатов сорвал куш / Фото: Reuters

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Интересный эпизод произошел утром воскресенье по киевскому времени во время проведения матча регулярного чемпионата НБА. В "Стейплз-Центре" в Лос-Анджелесе, как мы сообщали, местные "Лейкерс" обыграли "Детройт" Святослава Михайлюка, а молодой украинец показал хорошую результативность в противостоянии с бывшими партнерами.

Во время одной из пауз проводили конкурс среди посетителей матча. Главным призом оказалась довольно крупная сумма в 100 тысяч долларов. И одному из болельщиков удалось сорвать куш и получить приз. Для этого нужно было попасть в кольцо с середины площадки. Разрешалось разбежаться, но выпрыгнуть нужно было до центральной линии. Так парень и сделал, а мяч прилетел прямо в цель. Счастье просто разрывало победителя!

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Фанат "Лейкерс" получил сертификат на приличную сумму, а его команда добыла победу и продолжила лидировать в Западной конференции.

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