"Лейкерс" делают разницу: в Украине завершился первый кибертурнир по баскетболу

В Украине завершился первый в истории кибертурнир среди профессиональных баскетболистов – Cyber ​​Суперлига. Участие в соревнованиях приняли 12 игроков сборной и элитного дивизиона страны. Баталии происходили в игре NBA 2k20. В результате в финале сошлись два представители "Киев-Баскета" – Вячеслав Петров и Юрий Кондраков.

Смотрите также: Как в виртуальной Суперлиге рубились за полуфинал: "Бостон" вышел на "Юту", а "Даллас" – на "Лейкерс"

Финальная серия оказалась очень напряженной. В первых двух матчах геймеры разделили победы, а в решающей третьей игре серии сильнее оказался Петров, который в этом турнире выступал с "Лос-Анджелес Лейкерс". Кондраков и "Юта Джазз" оказались вице-чемпионами.

"Турнир очень интересный, я даже где-то не ждал того, что все будет довольно азартно и напряженно. Почти все матчи выдались ровными. В общем хочу поблагодарить организаторов. Они предоставили нам с ребятами прекрасную возможность провести удачно время и прожить этот карантин разнообразнее. Можно было разбавить индивидуальные тренировки еще и турнирной составляющей", – говорит Петров.

Реклама

Третье место в первом кибер-баскетбольном турнире завоевал защитник "Запорожья" – Андрей Кожемякин. В серии за "бронзу" он одолел защитника сборной Украины и греческого "Промитеаса" – Александра Липового. Каждый из призеров получит призовые от организаторов за участие в соревнованиях.

Ранее мы сообщали, что украинку – №1 в символической сборной Евролиги. Алину Ягупову считают одной из лучших в мире.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама