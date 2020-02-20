Лучшая дюжина Украины: назван состав сборной в первом матче отбора на чемпионат Европы по баскетболу

Наша мужская команда в четверг играет против австрийцев на выезде

Сегодня сборная Украины по баскетболу проводит премьерный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Подопечные латвийского специалиста Айнарса Багатскиса в Граце сразятся с хозяевами – сборной Австрии. Начнется встреча в 20:30 по киевскому времени. Читайте, как как сборная Украины готовилась к отбору на Евробаскет-2021.

В четверг утром стала известна заявка "сине-желтых" на игру с австрийцами, сообщил официальный сайт ФБУ.

Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба – "Химик"), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Киев-Баскет").

Форварды: Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Сергей Павлов (все – "Киев-Баскет"), Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада"), Владимир Герун ("Уникаха", Испания).

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Центровые: Вячеслав Петров ("Киев-Баскет"), Артем Пустовой ("Барселона", Испания).

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Таким образом, в дюжину участников первого матча квалификации не попали капитан Вячеслав Кравцов из чемпионата Японии, Максим Закурдаев из "Днепра" и Александр Беликов из "Черкасских мавп".

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