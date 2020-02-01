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Месси дрогнул дважды: лучшим снайпером Украины стал Пустозвонов, Луценко – защитник №1

1 февраля, 16:57

Киевский Дворец спорта принимает Матч звезд Суперлиги

Матч звезд Суперлиги-2020

Матч звезд Суперлиги-2020 / Фото: ФБУ

Сегодня Киев впервые с 2012 года принимает Матч звезд украинской Суперлиги. По традиции, перед самой игрой проходит ряд конкурсов. Первым победителем дня в соревнованиях защитников стал украинец Максим Луценко из "Николаева". А следом за ним тезка Максим Пустозвонов показал, как надо исполнять трехочковые броски. Ранее мы давали стартовые составы и тренерские пятерки украинского Матча звезд-2020.

На первом этапе конкурса мастерства Луценко был быстрее Брэндона Рэндольфа, в полуфинальном противостоянии защитник "корабелов" разобрался с легионером "Химика" Айзеей Уильямсом, а в финале игрок "Николаева" превзошел Брюса Месси из "Одессы".

Максим Луценко

Максим Луценко / Фото: ФБУ

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Игрок сборной Украины и столичного "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов в упорной борьбе завоевал титул лучшего снайпера Суперлиги. В финале конкурса трехочковых Максиму противостоял все тот же одессит Брюс Месси. В первой решающей попытке баскетболисты набрали по 20 очков и для определения победителя во Дворце спорта пришлось устроить еще одну серию. И тут Месси дрогнул – всего 12 очков, а вот Пустозвонов даже улучшил предыдущий показатель – 22.

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Максим Пустозвонов / Фото: ФБУ

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Источники: Сегодня|Спорт , ФБУ

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