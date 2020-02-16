Майкл Джордан бы заценил: форвард "Майами" в космическом прыжке выиграл конкурс данков НБА

Деррик Джонс / Фото: Reuters

В рамках Звездного уик-энда НБА в Чикаго состоялся конкурс по броскам сверху. Его победителем стал 23-летний форвард "Майами Хит" Деррик Джонс, обыгравший в решающей схватке Аарона Гордона из "Орландо". Напомним, ранее украинец Михайлюк успешно сыграл в Матче восходящих звезд НБА.

Конкурс данков Звездного уикенда НБА

Победитель: Деррик Джонс ("Майами")

Деррик Джонс ("Майами") Поверженные: Пэт Коннотон, Дуайт Ховард, Аарон Гордон

Отметим, что в первом раунде конкурса слэм-данков Аарон Гордон дважды получил от судей максимальные 50 баллов за свои ээфектные броски сверху и уверенно прошел в финал, где компанию форварду из "Орландо" составил сосед по Флориде – Деррик Джонс-младший.

В финальном раунде парни творили что-то невообразимое и по три данка подряд были оценены судьями оценкой 50! В четвертой финальной попытке Джонс исполнил "мельницу" практически от линии штрафного, а бросок был оценен в 48 баллов. В ответ Гордон решил перепрыгнуть самого высокого игрока в НБА – Тако Фолла из "Бостона" (231 см). Ему это удалось, а арена начала ликовать в экстазе. Майкл Джордан бы заценил!

Читайте также: На прощание с Коби Брайантом хотят прийти более 90 тысяч человек

Реклама

Тем не менее, сам прыжок был довольно "грязным", а рефери конкурса оценили данк в 47 баллов. Таким образом, Гордон во второй раз в карьере показал невероятные данки, но проиграл конкурс. В этот раз – Деррику Джонсу.

Смотрите, как во время перелетов играет с баскетбол Криштиану Роналду

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама