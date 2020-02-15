Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Зазвездил! Украинский баскетболист успешно сыграл в Матче восходящих звезд НБА

15 февраля, 08:29

Святослав Михайлюк набрал шесть очков в игре с лучшими молодыми игроками лиги

Михайлюк сыграл с молодыми звездами

Михайлюк сыграл с молодыми звездами / Фото: Reuters

Это свершилось! Украинец Святослав Михайлюк сыграл в звездном уик-энде НБА. Минувшей ночью 22-летний уроженец Черкасс появился в Матче восходящих звезд сильнейшей лиги мира. Кстати, вчера мы писали, что Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА.

Проводился матч в формате: звезды США против звезд "остального мира". Понятно, что команды работали на публику и практически не защищались, так что счет ожидаемо вышел довольно крупный. Гости какое-то время лидировали, но ближе к концу американцы поднажали и победили – 151:131. Читайте также, как Матч всех звезд НБА установил рекорд по иностранцам.

Святослав Михайлюк появился в игре со скамейки запасных и провел на площадке 16 минут 15 секунд. За это время он набрал шесть очков, реализовав два из девяти трехочковых бросков. Также в его активе четыре подбора и две передачи. Напомним, Сви стал всего вторым украинцем в подобных шоу в истории лиги. Смотрите видеообзор Матча восходящих звезд НБА.

Реклама

Узнайте, в какой форме выйдут игроки на Матч всех звезд НБА.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

В ночь на воскресенье в Чикаго проведут конкурсы, а главная игра пройдет в ночь на понедельник по киевскому времени.

Смотрите, как в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Матч всех звезд НБА Святослав Михайлюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мира
Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мираБаскетбол
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта "кармой", отстранили от работыБаскетбол
Церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером
Церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номеромБаскетбол
Украинец вот-вот
Украинец вот-вот "наденет корону": стало известно, когда Лэнь дебютирует в НБА за "Сакраменто"Баскетбол
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБАБаскетбол
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиков
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиковБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...