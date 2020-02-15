Зазвездил! Украинский баскетболист успешно сыграл в Матче восходящих звезд НБА

Святослав Михайлюк набрал шесть очков в игре с лучшими молодыми игроками лиги

Михайлюк сыграл с молодыми звездами / Фото: Reuters

Это свершилось! Украинец Святослав Михайлюк сыграл в звездном уик-энде НБА. Минувшей ночью 22-летний уроженец Черкасс появился в Матче восходящих звезд сильнейшей лиги мира. Кстати, вчера мы писали, что Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА.

Проводился матч в формате: звезды США против звезд "остального мира". Понятно, что команды работали на публику и практически не защищались, так что счет ожидаемо вышел довольно крупный. Гости какое-то время лидировали, но ближе к концу американцы поднажали и победили – 151:131. Читайте также, как Матч всех звезд НБА установил рекорд по иностранцам.

Святослав Михайлюк появился в игре со скамейки запасных и провел на площадке 16 минут 15 секунд. За это время он набрал шесть очков, реализовав два из девяти трехочковых бросков. Также в его активе четыре подбора и две передачи. Напомним, Сви стал всего вторым украинцем в подобных шоу в истории лиги. Смотрите видеообзор Матча восходящих звезд НБА.

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