Михайлюка убрали из стартового состава – "Детройт" в НБА проиграл, "Атланта" Лэня тоже не устояла

Михайлюк провел не лучший матч против "Бруклина" / Фото: Reuters

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА сыграли команды обоих украинцев. К сожалению, и "Детройт Пистонс", и "Атланта Хокс" проиграли. Читайте, как футболисты "Пари Сен-Жермен" посетили первый матч НБА в Париже.

"Детройт" уступил на выезде в очень важном матче прямому конкуренту за попадание в восьмерку лучших команд Восточной конференции – "Бруклин Нетс" – со счетом 115:125. Украинец Святослав Михайлюк на этот раз начал встречу не в стартовом составе, а на скамейке запасных. Настроение у нашего защитника, видимо, было не очень бодрое, и Свят за 19 минут на площадке в итоге набрал всего три очка. Причем собрал он их с линии штрафных бросков. А вот два его трехочковых броска цели не достигли. Также Михайлюк сделал по одному подбору и передаче. Смотрите видеообзор его действий в матче против "Бруклина".

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Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь, испытывающий в последнее время боли в спине, не вышел на встречу с "Торонто Рэпторс". А "Хокс" проиграли в Канаде в результативном матче со счетом 114:130.

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"Атланта" продолжает занимать последнее, 15-е, место на Востоке. "Детройт" идет на 10-й позиции, отставая от "Бруклина", держащегося восьмым, на три победы.

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