Первый в истории матч НБА в Париже посетили игроки "ПСЖ"

Игроки французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, Тьяго Силва, Марко Верратти и Неймар посетили матч регулярного чемпионата НБА, который впервые в истории проходил в Париже.
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Встреча между "Шарлотт Хорнетс" и "Милуоки Бакс" состоялась на стадионе "АккорХотелс Арена" и завершилась победой "Бакс" со счетом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.
В свою очередь, перед матчем игроки "Шарлотт" и "Милуоки" совместно с игроками "ПСЖ" посетили домашний стадион парижан "Парк де Пренс".
Смотрите прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Франции. Где следующая игра "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции пройдет 26 января на выезде с "Лиллем".
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