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Первый в истории матч НБА в Париже посетили игроки "ПСЖ"

25 января, 11:23

Футболисты сходили на поединок "Милуоки" - "Шарлотт"

Мбаппе, Кавани и Неймар

Мбаппе, Кавани и Неймар / Фото: Reuters

Игроки французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, Тьяго Силва, Марко Верратти и Неймар посетили матч регулярного чемпионата НБА, который впервые в истории проходил в Париже.

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Встреча между "Шарлотт Хорнетс" и "Милуоки Бакс" состоялась на стадионе "АккорХотелс Арена" и завершилась победой "Бакс" со счетом 116:103, ставшей для них восьмой кряду.

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В свою очередь, перед матчем игроки "Шарлотт" и "Милуоки" совместно с игроками "ПСЖ" посетили домашний стадион парижан "Парк де Пренс".

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Смотрите прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Франции. Где следующая игра "Пари Сен-Жермен" в чемпионате Франции пройдет 26 января на выезде с "Лиллем".

Ранее мы рассказывали о крутом "финте", который ввел соперника в ступор – смотрите видео уникального паса от Неймара. Бразилец решил немного удивить нестандартным ходом.

Смотрите, как забивает Мбаппе в матче "Пари Сен-Жермен" – "Сент-Этьен":

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чемпионат Франции псж НБА Неймар Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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