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MVP финала НБА Кавай Леонард: человек-подбор, который был вторым Данканом, но стал императором Канады

24 июня, 10:28

Что нужно знать о лучшем баскетболисте завершившегося сезона в НБА

Кавай Леонард. Не мастер интервью, не любит социальные сети и на паркете говорит больше, чем в раздевалке
Кавай Леонард. Не мастер интервью, не любит социальные сети и на паркете говорит больше, чем в раздевалке. Фото: AFP

За сдержанность его называют Терминатором, а за умение прерывать чемпионские серии – разрушителем династей. В 2014-м Кавай Леонард, еще будучи игроком "Сан-Антонио", остановил "Майами" Леброна Джеймса, неустанно опекая самого Короля. А в 2019-м Кавай помог "Торонто" переписать историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – стать первой канадской командой, но и поднявшей над головой трофей. Кроме того, Леoнард всего третий в НБА, кто стал MVP (самый ценный игрок) финалов разных командах, – это удавалось лишь Кариму Абдул-Джаббару ("Милуоки", "Лейкерс") и Леброну Джеймсу ("Майами", "Кливленд"). В среднем в плей-офф защитник набирал 30,5 очка. Начиная с 1984-го только у троих представителей чемпионских команд цифры были лучше – у Майкла Джордана, Хакима Оладжьювона и Шакила О’Нила.

Впервые в истории чемпионом НБА стал клуб из Канады

НА КОМАНДУ. Можно много говорить, какая впечатляющая компания собралась в сезоне под флагами "Рэпторс" – Лаури, Гасоль, Ибака... Но разогнал этот локомотив из Онтарио Леонард. По словам партнеров, вселил в них чемпионкую уверенность. Кавай не такой мощный и яркий, как Джеймс или Харден, но он чувствует игру – может тянуть команду на себе, а может легко отойти в сторону, если кто-то в этот день горит ярче: "Мне плевать, лучший лично я или нет. Я хочу играть за лучшую команду". Сейчас Кавай – трансферная цель №1 для многих, но как сказал Шакил О’Нил: "Кавай – король Торонто. Он – император Канады. Я бы остался". В НБА еще ни разу не было такого, чтобы игрок становился MVP финала в 1-м же сезоне и переходил в другой клуб.

ЧИП И ЧЕД. Большую роль в карьере Кавая сыграли бросковый тренер "Сан-Антонио" Чип Энгелланд и тренер по развитию Чед Форсир. Через несколько дней после Драфта-2011, когда Кавай был выбран "Индианой", но через пять минут отдан "Шпорам", Энгелланд спросил у Леонарда, каким игроком он хочет быть: хорошим или великим? Услышав в ответ "великим", он тут же принялся ставить парню бросок. В университете Сан-Диего Леонард забивал всего 25% трехочковых. Форварда считали хорошим защитником и подбирающим, отмечая, что бросать он не умеет. Энгелланд сказал: "Если внести в механику корректировки, он может стать хорошим шутером. Даже отличным". Что в итоге и получилось: 38,3% тех же "трех".

УЧЕНИК МЕРЛИНА. С первых месяцев Кавая в "Шпорах" за ним закрепился статус преемника Тима Данкана. Такой же невозмутимо спокойный, талантливый трудяга. Но в прошлом сезоне он взбунтовался: в клубе считали, что игрок уже может возвращаться после травмы бедра, но Леонард проконсультировался с врачами и заявил, что пропустит остаток чемпионата. Между Поповичем и игроком пробежала кошка и он примкнул к "Торонто": "После обмена написал Лаури: "Давай сделаем что-то особенное".

ЛАПА. Говорят, что такое мастерское владение мячом – заслуга генетики Леонарда. У него самый большой размах рук по отношению к росту среди игроков НБА – на 10 см больше (221), чем у среднестатистического баскетболиста ростом 2,01 метра. От основания ладони до кончика среднего пальца – 24,76 см: "Руки делают меня немного длиннее, и это всегда хорошо".

ЕСЛИ БЫ... Кавай мог оказаться в "Торонто" еще в 2011-м. Бывший сотрудник "Рэпторс" Уэйн Эмбри вспомнил о преддрафтовом просмотре Леонарда: "После тренировки он сел рядом со мной. Сказал: "Кажется, я выглядел не лучшим образом". Я ответил: "Сынок, если ты сейчас играл не лучшим образом, то будешь суперзвездой в этой лиге". Но канадцы не взяли его под пятым пиком.

ЧЕЛОВЕК-ПОДБОР. Каким бы молчаливым ни был форвард, партнеры часто слышали от него: "Человек-подбор получит свое". Кавай ее объяснил: "Часто повторял эти слова еще в школе. Это означает, что надо много работать, делать больше, чем твой соперник. Подборы помогают выигрывать, они отнимают у противника шанс на бросок".

ВСЕ ЖЕ ЧЕЛОВЕК. На вопрос о вредной еде, которую позволяет себе после завоевания чемпионства, Кавай ответил: "Пью алкоголь и постоянно ем десерты".

На параде чемпионов НБА в Торонто произошла стрельба – есть раненые


№5: играл после убийства отца

Кавай родился 29 июня 1991-го в Лос-Анджелесе в многодетной семье, став 5-м ребенком после четырех сестер. Его отец владел автомойкой, и мальчик часто подрабатывал там. В 2008-м баскетболист пережил настоящую драму: его отца застрелили на его же мойке, а убийцу не нашли. А 16-летний Кавай на следующий день после утраты даже вышел играть за школу им. Мартина Лютера Кинга, мол, "баскетбол помогает мне отвлечься от вещей, поднимая, когда я чувствую себя подавленным". Но потом за пределами паркета разрыдался в объятиях матери. "Он может стать жемчужиной всего Западного побережья", — пел оды его тренер в школе Тим Суини. Но при этом мало кто знал, что, пока мама была в отъезде, а Кавай не мог добираться автобусами, приходилось пропускать тренировки, из-за чего не допускался даже до скамейки запасных. И парень перекочевал в американский футбол.

В "Сан-Антонио" Кавай попал в 19 и три года жил в двухэтажном доме с мамой, которая хотела, чтобы ее ребенок думал лишь о баскетболе, а не о том, что он ел на обед или сколько порошка кинул в стиральную машинку".

Весельчак: как Вонн

В 27 лет Кавай уже дважды отец. В конце марта его любимая Кишель Шипли родила сына, а в 2016-м подарила Леонарду дочь. Кишель закончила Университет Сан-Диего, изучала госуправление, в декабре 2014-го переехала к Каваю в Техас. Форвард оберегает семью от окружающего мира, но и мир ему мало интересен: "Я не смотрю ESPN, не слушаю радио, я иду домой и занимаюсь семьей". В его "Твиттере" 4 поста, он не говорит о себе. Но, приехав в Торонто, заявил: "Я веселый парень". Лаури: "Он чертовски смешной. У него тонкое чувство юмора. Как у Винса Вона".

Эксперимент "как джордан"

ДЭННИ ГРИН, защитник "Торонто"

Никогда не встречал таких длинных рук и больших ладоней, как у Кавая. Он был похож на результат научного эксперимента. Поначалу в нем не отмечали ничего особенного. Но когда начал выходить на этот уровень, пошло: "Откуда он взялся?". Первые годы в лиге Кавай был игроком оборонительного плана, а сейчас он один из лучших по игре в атаке.

ДОК РИВЕРС, тренер "Лос-Анджелес Клипперс"

Я не говорю, что Кавай — второй Майкл Джордан, но из игроков, которых я видел, Леонард больше всего похож на Джордана. Большие ладони, умение играть вблизи от кольца, способность завершать атаки разными способами, выдающийся прыжок, отличные действия в обороне, понимание происходящего на площадке.

ЧАРЛЬЗ БАРКЛИ, легенда НБА, комментатор

Никого в НБА я не ценю так высоко, как Кавая. Он — идеальная суперзвезда — неэпатажная, суперзвезда, которая не встряла ни в один скандал. Он просто всегда стремится побеждать. По моему мнению, Кавай — лучший баскетболист мира.

Макс КЕЛЛЕРМАН, телеведущий, аналитик

Под давлением Кавай играет лучше, чем Коби Брайант.

ШАКИЛ ОНИЛ, легенда НБА, телеаналитик

Леонард показывает правильную игру. Когда судьи свистят не в его пользу, он не будет проявлять недовольство, просто будет играть. Кавай — смесь олдскула и ньюскула. Возможно, он входит в тройку лучших игроков лиги, где Леброн занимает первое место, а ко второму месту ближе всего Дюрант.


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

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Тег НБА , баскетболист, Кавай Леонард

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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