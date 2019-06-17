На параде чемпионов НБА в Торонто произошла стрельба – есть раненые

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" отмечали вместе с болельщиками чемпионство

Чемпионский парад "Торонто". Фото: AFP

Во время чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс" произошла стрельба, сообщает TMZ. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. По информации источника, во время парада прозвучало четыре выстрела, в результате инцидента была ранена женщина. Стрельба вынудила толпу бежать, в настоящий момент нет информации о том, были ли пострадавшие в результате паники и последовавшей давки.

Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.

"Торонто" впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2. До этого лучшим результатом "Рэпторс" было участие в финале Восточной конференции.

Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

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