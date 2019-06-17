Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

На параде чемпионов НБА в Торонто произошла стрельба – есть раненые

17 июня, 23:58

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" отмечали вместе с болельщиками чемпионство

Чемпионский парад "Торонто"
Чемпионский парад "Торонто". Фото: AFP

Во время чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс" произошла стрельба, сообщает TMZ. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. По информации источника, во время парада прозвучало четыре выстрела, в результате инцидента была ранена женщина. Стрельба вынудила толпу бежать, в настоящий момент нет информации о том, были ли пострадавшие в результате паники и последовавшей давки.

Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации.

"Торонто" впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 4-2. До этого лучшим результатом "Рэпторс" было участие в финале Восточной конференции.


Кадры последнего матча финальной серии "Торонто" – "Голден Стейт". Фото AFP

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег баскетбол, НБА , Торонто Рэпторс

Вы сейчас просматриваете новость " На параде чемпионов НБА в Торонто произошла стрельба – есть раненые". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

«Вечно молодая» 51-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности

Когда у человека наступает старость

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Легендарные красавицы: как бы они выглядели в старости

Погиб Хосе Антонио Рейес

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Триумф и смерть. Участники шоу «Голос», которых мы потеряли

Распродажа наушников от Xiaomi со скидкой 40% в городе

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Вчера, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

16 июня, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь