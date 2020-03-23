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"Мы не сдаемся", – лидер чемпионата Италии возобновил тренировки, но с соблюдением санитарных норм

23 марта, 22:50

Вадим Авдасев

Баскетболисты "Виртуса" вновь выходят на площадку, но по очереди

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса остановлены практически все спортивные мероприятия, атлеты продолжают тренироваться. В основном – в домашних условиях. Однако баскетболисты итальянского "Виртуса" смогли найти возможность заниматься любимым делом в зале. Читайте также: баскетболист, из-за которого становили НБА, рассказал о своем самочувствии – Руди Гобер потерял вкус.

Клуб из Болоньи получил разрешение на тренировки от медицинских работников. Однако занятия все равно проходят в индивидуальном режиме: сотрудник клуба открывает двери зала, один игрок тренируется на площадке, другой – в тренажерном зале. При этом каждый игрок занимает отдельную раздевалку, а зал и мячи проходят медицинскую обработку. Вот что рассказал 52-летний сербский тренер "Виртуса" Саша Джорджевич:

"Мы возвращаемся работать снова после паузы. Мы продолжаем давать нашим парням все, что мы можем, чтобы помочь им выполнять их работу и восстанавливать силы. Мы не сдаемся. Санитарные работники будут обрабатывать тренировочный комплекс, чтобы мы могли продолжать заниматься. Надеемся, что мы скоро увидимся и будем снова играть в хороший баскетбол".

Интересно, что игрокам предоставили список ресторанов, которые безопасно посещать. Перед остановкой чемпионата "Виртус" лидировал с 18 победами в 20 матчах.

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