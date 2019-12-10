Клуб Ярмоленко предлагает болельщикам забить пенальти и выиграть 5000 фунтов или поездку в Лас-Вегас

Ярмоленко и другие футболисты "Вест Хэма" держат связь с фанатами

Многие футбольные клубы заманивают на свои стадионы болельщиков разными способами. Интересный вариант нынче предложил фанам клуб украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм юнайтед". К слову, узнайте, почему наш соотечественник не играл вчера против "Арсенала" в лондонском дерби.

Болельщикам "Вест Хэма" предлагается угадывать счет матча или какие-либо другие статистические детали. Например, перед вчерашним поединком с "Арсеналом" нужно было назвать минуту первого гола. Лучшим "пророкам" будет предложение принять участие в конкурсе на стадионе в перерыве матча Премьер-лиги, в котором нужно забивать пенальти. Финальный этап состоится 17 мая 2020 года. Пятеро лучших болельщиков-прогнозистов в присутствии 60 тысяч зрителей на трибунах получат шанс забить 11-метровый, а с ним и выиграть приз – 5000 фунтов стерлингов!

Читайте о лучших украинских легионерах: Ярмоленко теперь дешевле Цыганкова.

Реклама

Также "Вест Хэм" предлагает использовать клубную карту в фан-шопе и выиграть в лотерею 200 фунтов для оплаты покупок. А для главного везунчика – поездку в Лас-Вегас на шесть ночей!

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" в конце сентября 2019 года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама