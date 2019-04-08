Наш рекорд в НБА: Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни

Украинский центровой "Атланты" забросил 33 очка в корзину "Милуоки"

Алекс Лэнь. Фото: Getty Images

Наш рекорд в НБА: Алекс Лэнь провел лучший матч в своей жизни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/aed/31c/5caaed31cd87e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/aed/31c/5caaed31cd87e.png 2019-04-08T09:45:00+03:00 Баскетбол Украинский центровой "Атланты" забросил 33 очка в корзину "Милуоки"

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь здорово отыграл матч регулярного чемпионата НБА против "Милуоки". Алекс провел на паркете 34 минуты и 9 секунд. За это время он набрал 33 очка, сделал 4 ассиста, совершил 8 подборов и 2 блокшота. Это самый результативный матч в карьере 25-летнего украинца в НБА. В среднем в сезоне Лэнь набирает 11,0 очка за матч и совершает 5.4 подбора.

Алекс Лэнь, получающий свыше 4 миллионов долларов годовой зарплаты, в матче с "Милуоки" реализовал 13 из 23 бросков с игры, в том числе 6 из 12 трехочковых. Правда, процент реализации штрафных был ужасающим – всего 1 точный бросок из 7.

Несмотря на рекорд Лэня, "Атланта" проиграла "Милуоки" – 107:115 (21:28, 24:26, 27:31, 35:30).

Обзор матча "Милуоки" – "Атланта" (115:107)

Как сообщалось ранее, Алекс Лэнь забросил тысячный трехочковый "Атланты": было опубликовано видео броска украинского гиганта. Примечательно, что "Атланта" стала одной из восьми команд в истории НБА, которые реализовали 1000 и более трехочковых бросков за один сезон.

Также сообщалось, что лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне. Команда досрочно потеряла шансы пробиться в плей-офф НБА.

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