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Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом

27 января, 11:09

Причиной крушения мог стать густой туман

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

26 января, в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) потерпел крушение частный вертолет легенды НБА Коби Брайанта. На борту находились 9 человек, включая самого Коби и его 13-летнюю дочь Джанну, все они погибли. В воскресенье утром погода была очень туманной. Вертолет Коби впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум 6 раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

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Место крушения вертолета Коби Брайанта

Место крушения вертолета Коби Брайанта / Фото: Reuters

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По имеющимся данным, пилот связался с диспетчерской вышкой в аэропорту города Бербанк (округе Лос-Анджелес, Калифорния) около 9:30 утра по местному времени. В аэропорту были уведомлены, что вертолет кружил над местностью около 15 минут. В итоге пилот принял решение направиться на север над автострадой 118, затем повернул на запад и начал следовать над автострадой 101.

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Около 9:40 утра туман стал еще сильнее, и пилот повернул на юг, к горной местности. Затем вертолет внезапно и быстро поднялся с высоты примерно 1200 футов (около 3700 метров) до 2000 футов (более 6000 метров). Еще через несколько минут вертолет врезался в гору на высоте около 1700 футов (5100 метров).

Смотрите кадры с места падения вертолета Коби Брайанта:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: TMZ

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