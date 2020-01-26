Появилось видео с места крушения вертолета Коби Брайанта возле Лос-Анджелеса

Как мы сообщали, в воскресенье утром по времени западного побережья США (вечером по киевскому времени) в авиакатастрофе погиб звездный игрок НБА Коби Брайант. 41-летний спортсмен летел на своем частном вертолете "Sikorsky S-76" возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. После крушения все пятеро человек, которые находились в вертолете, погибли. Причины пока что не называются.

Появилось видео с места крушения. Говорят, вертолет загорелся уже после падения.

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Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Жена Коби, Ванесса, не летела с ним в вертолете. Сам он часто использовал это транспортное средство для перелетов. У пары родилось четверо дочерей. Самая младшая, Капри, – в июне 2019-го. Стала появляться информация, что в вертолете с ним была дочь Джианна, которая серьезно занимается баскетболом. Некоторые источники это опровергают.

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Брайант провел в НБА 20 сезонов в форме "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз вызывался на Матчи всех звезд, пять раз становился чемпионом НБА. Он занимал третье место по очкам за всю историю НБА, уступая Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

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Он завершил карьеру в 2016 году. Номера, под которыми он выступал в "Лейкерс" – 8 и 24 – в клубе выведены из обращения. Позже снял короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", который в 2018 году завоевал "Оскар".

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