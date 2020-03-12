Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

"Не такая победа была нужна": "Днепр" становится чемпионом Украины из-за прекращения турнира

12 марта, 19:30

Елена Павлова

Команда еще не расходится, но если так все и останется, то отметят первое место, как полагается

Сегодня, принимая во внимание трехнедельный карантин в Украине, Федерация баскетбола Украины завершила чемпионат досрочно. Призеров Суперлиги "определят согласно рейтинга команд на время окончания турнира". Чемпионом страны таким образом фактически стал лидировавший в регулярке "Днепр". Президент клуба Валерий Кондратьев собрал игроков и высказался по поводу такого завершения первенства и титула команды.

"Логично, что мы на сегодняшний момент самая сильная команда. Мы остаемся на первом месте. Но не такая победа нам была нужна. Я считаю, что нужно у игроков прежде всего спросить, как бы они хотели завершить чемпионат. Уверен, что каждый из присутствующих хотел бы выиграть медали матчами плей-офф, а не турнирным положением. Такая же у меня позиция и по Кубку Украины. Можно было финал сыграть при закрытых трибунах. Ребята между собой, спортсмены, которые год шли к финалу, они бы сами решили, кто сильнее", – сказал Кондратьев.

Читайте также: Цепная реакция: из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу

В тренде
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

"Первое место в турнирной таблице и финалисты Кубка. Но мы не расходимся, тренируемся. Может еще что-то изменится. Надеюсь, в лучшую сторону. В любом случае, хочу всех поблагодарить за хорошую, мощную работу. Вы самая лучшая команда, самая сильная, с самыми лучшими болельщиками. Это факт, это доказано. Надеюсь, что это была не последняя наша игра. Ну и ждем дальнейших новостей. Если так все и останется, то отметим первое место, как полагается. И будем готовиться к следующему сезону", – резюмировал глава "Днепра".

Смотрите также, как оскорбляли в эфире баскетболисток "Киев-Баскета"

Реклама

Киев-Баскет. Оскорбления в эфире

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол Суперлига БК Днепр чемпион чемпионат Украины по баскетболу президент клуба

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты
Впервые в Украине: из-за коронавируса баскетболисты "Тернополя" решили сыграть без зрителейБаскетбол
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановлен
Звездный игрок НБА смеялся над коронавирусом, но сам им заразился – сезон за океаном остановленБаскетбол
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборкиБаскетбол
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет
Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 летБаскетбол
Гигант и малыш: игрок
Гигант и малыш: игрок "Реала" встретился с баскетболистом и выглядел словно ребенокФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...