"Не такая победа была нужна": "Днепр" становится чемпионом Украины из-за прекращения турнира

Команда еще не расходится, но если так все и останется, то отметят первое место, как полагается

Сегодня, принимая во внимание трехнедельный карантин в Украине, Федерация баскетбола Украины завершила чемпионат досрочно. Призеров Суперлиги "определят согласно рейтинга команд на время окончания турнира". Чемпионом страны таким образом фактически стал лидировавший в регулярке "Днепр". Президент клуба Валерий Кондратьев собрал игроков и высказался по поводу такого завершения первенства и титула команды.

"Логично, что мы на сегодняшний момент самая сильная команда. Мы остаемся на первом месте. Но не такая победа нам была нужна. Я считаю, что нужно у игроков прежде всего спросить, как бы они хотели завершить чемпионат. Уверен, что каждый из присутствующих хотел бы выиграть медали матчами плей-офф, а не турнирным положением. Такая же у меня позиция и по Кубку Украины. Можно было финал сыграть при закрытых трибунах. Ребята между собой, спортсмены, которые год шли к финалу, они бы сами решили, кто сильнее", – сказал Кондратьев.

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"Первое место в турнирной таблице и финалисты Кубка. Но мы не расходимся, тренируемся. Может еще что-то изменится. Надеюсь, в лучшую сторону. В любом случае, хочу всех поблагодарить за хорошую, мощную работу. Вы самая лучшая команда, самая сильная, с самыми лучшими болельщиками. Это факт, это доказано. Надеюсь, что это была не последняя наша игра. Ну и ждем дальнейших новостей. Если так все и останется, то отметим первое место, как полагается. И будем готовиться к следующему сезону", – резюмировал глава "Днепра".

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