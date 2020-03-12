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Радикально! Из-за коронавируса Федерация баскетбола Украины завершила национальный чемпионат

12 марта, 13:56

Вадим Авдасев

Команды в украинских соревнованиях не успели дойти даже до стадии плей-офф

Эпидемия коронавируса продолжает пагубно влиять на огромное количество событий, в том числе и в спорте. Многие из них отменяют, некоторые переносят часто на неопределенный срок. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Сегодня Федерация баскетбола Украины приняла довольно кардинальное решение. В связи с распространением коронавируса и рекомендациями по этому поводу Всемирной организации охраны здоровья Исполком ФБУ постановил завершить проведение чемпионата Украины в четырех лигах: мужской и женской Суперлигах, а также мужской и женской высших лигах. За это решение проголосовали 15 участников заседания, еще один воздержался, один выступил против. Интересно, что места в турнирных таблицах распределят по рейтингу на данный момент.

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В ближайший уик-энд в Южном должен был состояться "Финал четырех" Кубка Украины среди мужских команд. Его перенесли на сентябрь. Некоторые другие соревнования прерываются до 3 апреля – на время, по сути, общегосударственного карантина. Пока что "на паузе": мужская Первая лига, турниры по баскетболу 3х3, чемпионаты Украины среди молодежи и юношества.

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