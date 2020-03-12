Цепная реакция: из-за коронавируса у баскетболиста "Реала" остановили чемпионат Испании по футболу

Пауза на футбол в Примере введена не меньше, чем на три недели

Продолжается отмена или приостановление спортивных мероприятий по всей планете. Сегодня в Испании приняли решение остановить национальный чемпионат по футболу. Играть на Пиренеях не будут как минимум две недели. Вчера мы писали о переносе финала Кубка Испании по футболу на конец мая. В среду Примера думала отделаться лишь двумя турами без зрителей, но в четверг изменила решение.

Чемпионат НБА остановлен из-за коронавируса у игроков "Юты".

Интересно, что свой ход Ла Лига сделала после того, как ограничение на общение применили в мадридском "Реале". А в "королевском" клубе карантин на 15 дней ввели, узнав, что коронавирусом заразился один из игроков баскетбольной команды. Его имя пока что не сообщается. В "Реале" карантин действует на все команды клуба по всем видам спорта.

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Также приостановили все еврокубковые баскетбольные соревнования в Европе, а Федерация баскетбола Украины завершила национальный чемпионат.

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