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Невероятный Леброн Джеймс побил рекорд НБА, который держался 49 лет

9 марта, 19:23

Максим Перепелица

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" стал самым возрастным игроком НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 28 очков, собрал семь подборов и отдал девять результативных передач в матче регулярного чемпионата с "Лос-Анджелес Клипперс". "Лейкерс" обыграли "Клипперс" со счетом 112:103.

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После этого матча 35-летний Леброн отобрал у Джерри Уэста звание самого возрастного игрока НБА, который на отрезке в девять матчей набирал не менее 30 очков и отдавал не менее 10 результативных передач. Уэсту было 33 года, когда он продемонстрировал подобную серию в ноябре – декабре 1971 года.

В сезоне-2019/2020 "Лейкерс" с соотношением побед и поражений 49-13 занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Ранее мы писали, что Леброн Джеймс перевалил через 34 000 очков. И стал только третьим баскетболистом НБА, кому покорился этот рубеж.

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баскетбол НБА Леброн Джеймс

Источник: Сегодня|Спорт

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