Новую модель именных кроссовок Коби Брайанта представили за несколько часов до его гибели

Официально модель поступит в продажу 7 февраля этого года

Кроссовки подписывают в память о Коби / Фото: Reuters

Весь мир переживает трагическую гибель одного из самых знаменитых баскетболистов в истории – Коби Брайанта. Читайте все о крушении вертолета Брайанта – причины, реакция, пророчества. Однако жизнь не останавливается. Особенно в бизнесе.

Стало известно, что в ближайшие дни выйдет в свет новая модель именных кроссовок Коби Брайанта. За несколько часов до смерти игрока в сети опубликовали первые снимки новой расцветки модели – точнее, переиздания пятой номерной модели кроссовок Kobe. Называется она Nike Kobe 5 Protro "Big Stage Parade".

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Официально релиз назначен на 7 февраля. Кроссовки Kobe 5 Protro "Big Stage Parade" представлены в сочетании золотого, черного и белого. Рисунки на них разбиты на ровные половинки. Правая сторона каждого из полупарков окрашена в белый. А другая имеет черно-белый принт со статистическими данными из финала 2010 года. Также, Nike Kobe 5 Protro "Big Stage Parade"получат разные цвета шнурков, язычков и задников.

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