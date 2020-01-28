Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Новую модель именных кроссовок Коби Брайанта представили за несколько часов до его гибели

28 января, 17:32

Официально модель поступит в продажу 7 февраля этого года

Кроссовки подписывают в память о Коби

Кроссовки подписывают в память о Коби / Фото: Reuters

Весь мир переживает трагическую гибель одного из самых знаменитых баскетболистов в истории – Коби Брайанта. Читайте все о крушении вертолета Брайанта – причины, реакция, пророчества. Однако жизнь не останавливается. Особенно в бизнесе.

Стало известно, что в ближайшие дни выйдет в свет новая модель именных кроссовок Коби Брайанта. За несколько часов до смерти игрока в сети опубликовали первые снимки новой расцветки модели – точнее, переиздания пятой номерной модели кроссовок Kobe. Называется она Nike Kobe 5 Protro "Big Stage Parade".

Реклама

Официально релиз назначен на 7 февраля. Кроссовки Kobe 5 Protro "Big Stage Parade" представлены в сочетании золотого, черного и белого. Рисунки на них разбиты на ровные половинки. Правая сторона каждого из полупарков окрашена в белый. А другая имеет черно-белый принт со статистическими данными из финала 2010 года. Также, Nike Kobe 5 Protro "Big Stage Parade"получат разные цвета шнурков, язычков и задников.

В тренде
Кто был на борту разбившегося вертолета Коби Брайанта: первые подробности
Джианна и Кобе Брайант

Читайте о том, что петиция об изменении логотипа НБА в честь Коби Брайанта собрала уже более миллиона голосов.

Смотрите, как играла в баскетбол Джианта – дочь Коби Брайанта

Джианна-Мария Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол кроссовки НБА Коби Брайант

Источник: Basket.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Названа вероятная причина падения вертолета с Коби Брайантом
Названа вероятная причина падения вертолета с Коби БрайантомБаскетбол
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБАБаскетбол
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчества
Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта – причины, реакция, пророчестваБаскетбол
"Я передал ей свои гены": кем была погибшая дочь Коби Брайанта ДжиджиБаскетбол
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году
Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 годуБаскетбол
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в Калифорнии
Официально: названы имена всех жертв крушения вертолета Коби Брайанта в КалифорнииБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...