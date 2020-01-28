Петиция об изменении логотипа НБА в честь Коби Брайанта собрала уже более миллиона голосов

За сутки число подписавших увеличилось более, чем на 800 тысяч

Коби Брайант / Фото: Getty Images

Болельщики баскетбола продолжают поддерживать петицию об изменении логотипа НБА в честь погибшего в воскресенье Коби Брайанта. Как известно, вместе со спортсменом в рухнувшем вертолете была дочь Брайанта Джианна и еще семь человек.

Вчера мы сообщали, что петицию за изменение логотипа НБА в честь Брайанта поддержало около 170 тысяч человек. А всего за сутки это число возросло уже до миллиона! Об огромном количестве подписей под электронным документом сообщает ESPN. К документу присоединились и некоторые известные личности. Например, репер Снупп Догг, который призвал руководство НБА прислушиваться к фанатам и "делать то, что правильно".

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Уже существуют новые варианты эмблемы. Напомним, что на нынешнем лого Ассоциации изображен силуэт другого бывшего игрока "Лейкерс" – Джерри Уэста. К слову, он всю свою карьеру провел в одном клубе, а сейчас ему 81 год.

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