Смерть легенды: все о крушении вертолета баскетболиста Коби Брайата – причины, реакция, пророчества

Черной Мамбе предрекали такой конец, а к аварии мог привести туман над Калифорнией

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Вчера, 26 января, в Калифорнии в результате крушения частного вертолета погиб Коби Брайант - легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США. Отметим, что Брайант по прозвищу Черная Мамба всю карьеру провел в майке "озерных", пять раз ставился чемпионом Лиги и дважды брал "золото" Олимпиад. После окончания карьеры в 2016 году занимался свой академией. По одной из версий, в нее он и направлялся утром 26 января, когда случилась трагедия.

Главной причиной катастрофы Брайанта мог стать густой туман. При падении вертолет летел на очень высокой скорости, порядка 160 миль в час (257 км/ч), а на его борту находилось порядка 800 фунтов топлива, что вызвало большой пожар после удара о землю. Вертолет Коби впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум 6 раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полетов, — сказал представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн. — Туман был такой, что наши вертолеты не летали".

Смотрите видео с места аварии вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

41-летний Брайант летел на своем частном вертолете "Sikorsky S-76" возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. Кроме него на борту было восемь человек. Среди них и 13-летняя дочь Коби Джианна, которая также занималась баскетболом. 26 января она как с отцом как раз направлялась на свою игру, а Коби должен был тренировать команду в рамках турнира Mamba Cup Series. Джиджи подавала большие надежды в баскетболе, у девочки уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA. Джинна-Мария и Коби Брайант / Фото: Instagram

Очевидец крушения рассказал о последних мгновениях перед столкновением вертолета Брайанта с землей. По сообщениям The Mirror, перед падением вертолет звезды НБА кружил над местом аварии четверть часа.

"Это было неправильно. Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но это было трудно разглядеть в деталях, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это", — заявил житель Калифорнии Джерри Кочарян.

Помимо Брайанта и его дочери, в катастрофе погибли девять человек – установлены личности четверых. На борту также находились партнерша Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее родители – мать Кери и отец Джон Альтобелли, который работал бейсбольным тренером в колледже Оранж-Коста. Смерть семьи Альтобелли подтвердил брат Джон. Шестой жертвой стала 38-летняя Кристина Мозер — ассистент тренера детской баскетбольной команды колледжа.

Мировые звезды уже отреагировали на гибель Коби Брайанта. Среди них президент США Дональд Трамп и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. На своей странице в Instagram Шевченко выставил фото легендарного баскетболиста, подписав: "Покойся с миром, Коби Брайант".

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Игроки НБА почтили память погибшего Коби Брайанта по-баскетбольному. Так, в матче "Сан-Антонио Сперз" и "Торонто Рэпторс" не стали проводить первые атаки.

Коби – на табло Стейплз-Центра / Фото: Reuters

А болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс" устроили мемориал Коби Брайанта возле "Стейплс-центра" – домашней арены "озерных". А также возле академии Брайанта. Жители и гости Лос-Анджелеса несли к арене цветы, венки, воздушные шары, мячи и игровые майки Брайанта в "Лейкерс", а из зажженных свечей выложили имя – Коби.

В шоке пребывают друзья и коллеги Брайнта по НБА. Бывший партнер Коби по "Лейкерс" Дуайт Ховард ждал, что Черная Мамба поможет ему в конкурсе по броскам сверху на Матче звезд.

"Нет слов. Я никак не ожидал того, что проснусь в самолете и услышу такую новость. Братья иногда дерутся, а иногда просто ненавидят друг друга, но от этого не перестают друг друга любить. Я тебя люблю. МЫ тебя любим. Спасибо за то, что вдохновлял этот мир", — написал Ховард.

Коби Брайант / Фото: Reuters

Леброн также эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта – Король Джеймс не мог сдержать слез.

Говорят, что гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году. Один из фанатов Брайанта, зарегистрированный в Twitter под ником ".Noso", напомнил о своем твите, опубликованном 13 ноября 2012 года. В нем говорится, что Коби погибнет из-за крушения вертолета.Отметим, что еще во время выступления в НБА Коби часто летал на матчи на частном вертолете.

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