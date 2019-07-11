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Украинские баскетболисты выиграли "серебро" Универсиады

11 июля, 23:39

В финальном поединке наши студенты уступили команде США

Студенческая сборная Украины
Студенческая сборная Украины. Фото: Федерация баскетбола Украины

Баскетбольная сборная Украины проиграла команде США в финале Универсиады. После первого периода американцы обеспечили себе 13-очковое преимущество, а по итогу второй четверти прибавили еще 12 пунктов разницы. Команде Виталия Степановского удалось выиграть последующие две четверти, однако разница оказалась слишком незначительной.

Самым результативным игроком встречи в составе Украины снова стал форвард Химика Сергей Павлов, набравший сегодня 15 очков.

США – Украина – 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

Украина: Павлов (15), Зотов (14), Кондраков (11), Петров (10), Сидоров (4), Ткаченко (3), Марченко (3)

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Как сообщалось ранее, сексапильная легкоатлетка принесла Украине первое "золото" Универсиады. Жгучая брюнетка Марина Бех-Романчук деклассировала всех своих соперниц в секторе для прыжков в длину.

Также мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.


Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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Тег баскетбол, Универсиада, сборная Украины по баскетболу

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Источник:

SportArena

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