Австрия, Венгрия и Словения стали соперниками Украины в отборе на Евробаскет

Мужская сборная Украины узнала соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы 2021 года

Сборная Украины узнала соперников по отбору Евробаскета-2021.

В Мюнхене прошла жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года по баскетболу. Мужская сборная Украины узнала соперников в отборе на турнир, финальная стадия которого пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. Украинская национальная сборная попала в группу F, где соперниками станут команды Австрии, Венгрии и Словении. Отборочный турнир стартует в феврале 2020 года.

Из группы в финальную часть турнира выходят по три лучшие команды. Если в группе находится одна из четырех сборных, принимающих турнир, то из группы на Евробаскет выходят две команды плюс хозяин турнира.

Ранее прошла жеребьевка отбора на женский Евробаскет-2021. Украинские баскетболистки сыграют с командами Бельгии, Португалии и Финляндии.

Напомним, что недавно украинские баскетболисты выиграли "серебро" Универсиады. В финальном поединке наши студенты уступили команде США.

Также мы писали, что украинец в НБА гарантировал себе 1,4 миллиона долларов. Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк отметился удачной игрой за "поршней" и важным финансовым успехом. Он получит 1,4 млн долларов, полагающихся ему за следующий сезон, даже если в "Детройте" решат отчислить его или обменять в другую команду.

Три года назад женская сборная Украины по баскетболу "три на три" стала серебряным призером чемпионата мира:

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