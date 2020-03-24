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Нужно собрать все команды НБА в Лас-Вегасе: Лиге предложили оригинальный формат конца сезона

24 марта, 13:16

Елена Павлова

Известный журналист предложил Национальной ассоциации свой формат завершения сезона

Известный журналист Эрик Пинкус предложил НБА свой формат завершения сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Пинкус считает, что все оставшиеся матчи чемпионата стоит провести в одном городе – такая организация помогла бы решить множество проблем. А лучшим местом для такого турнира, по мнению Эрика, может стать игорная столица мира – Лас-Вегас.

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На своей странице в Twitter Пинкус пишет, что Лас-Вегас обладает достаточным количеством мест для проведения матчей, а также отелей для размещения всех участников. Главным же фактором он считает то, что размещение команд, судей и остальных сотрудников в одном месте существенно упростило бы задачу по контролю за их здоровьем. Ранее мы писали, что украинские баскетболисты НБА призвали не выходить на улицу во время карантина.

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Напомним, что все игроки НБА в настоящее время находятся на карантине из-за пандемии COVID-19. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, началась в конце декабря 2019 года в Китае. На данный момент в США зафиксировали более 46 000 случает заражения, 588 из них – летальные.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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Лас-Вегас сезон чемпионат НБА коронавирус окончание

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