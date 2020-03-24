Нужно собрать все команды НБА в Лас-Вегасе: Лиге предложили оригинальный формат конца сезона

Известный журналист Эрик Пинкус предложил НБА свой формат завершения сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Пинкус считает, что все оставшиеся матчи чемпионата стоит провести в одном городе – такая организация помогла бы решить множество проблем. А лучшим местом для такого турнира, по мнению Эрика, может стать игорная столица мира – Лас-Вегас.

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На своей странице в Twitter Пинкус пишет, что Лас-Вегас обладает достаточным количеством мест для проведения матчей, а также отелей для размещения всех участников. Главным же фактором он считает то, что размещение команд, судей и остальных сотрудников в одном месте существенно упростило бы задачу по контролю за их здоровьем. Ранее мы писали, что украинские баскетболисты НБА призвали не выходить на улицу во время карантина.

Напомним, что все игроки НБА в настоящее время находятся на карантине из-за пандемии COVID-19. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, началась в конце декабря 2019 года в Китае. На данный момент в США зафиксировали более 46 000 случает заражения, 588 из них – летальные.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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