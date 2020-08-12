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"Очень мерзкие и очень тупые": президент США Трамп оскорбил баскетболистов НБА

12 августа, 18:21

Елена Павлова Елена Павлова

Главе Соединенных Штатов не нравится критика в свой адрес

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Sports Radio, отвечая на вопрос о критике в свой адрес со стороны многих известных баскетболистов и тренеров, не стал выбирать выражения и откровенно оскорбил игроков НБА. Ранее восьмикратный чемпион НБА проехался по Трампу и назвал его расистом.

"Что ж, я не заметил, чтобы они меня критиковали, но скажу, что меня бы это не удивило. Некоторые игроки НБА мерзкие, очень мерзкие и попросту очень тупые. То, как они обслуживают Китай, как они кланяются Китаю, откровенно говоря, позор. Они зарабатывают здесь намного больше денег, чем в Китае. Но наша система позволяет не уважать свою систему, и это очень плохо для них. Они не ценят то, что у них здесь есть", – сказал Трамп.

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Отметим, что многие ведущие игроки НБА, в том числе лучшие баскетболисты Лиги Леброн Джеймс и Стефен Карри, публично критиковали Трампа.

НБА

НБА / Фото: Reuters

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В свою очередь президент США отменил традиционный визит чемпионов НБА в Белый дом. "Я не приглашал Леброна Джеймса и не приглашал Стефа Карри. Мы не будем приглашать ни одну из команд", – заявил журналистам Трамп.

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НБА баскетболист оскорбление Дональд Трамп
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