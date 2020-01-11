Звездный баскетболист со злости разорвал на себе майку: яростное видео с матча НБА

Лука Дончич / Фото: YouTube

Знаменитый защитник "Даллас Маверикс" чемпион Европы-2017 Лука Дончич крайне эмоционально отреагировал на неутешительный результат своей команды против "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам первой половины встречи.

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Калифорнийский клуб не оставлял шансов своему сопернику и имел серьезное преимущество в счете (58:79). 20-летний словенский баскетболист, которого эксперты называют одним из самых талантливых игроков современности, не смог сдержать злость и разорвал на себе майку, после чего продолжил игру.

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Стоит отметить, что в конечном итоге "Лейкерс" одолели "Даллас" (111:101), а лидер победителей ЛеБрон Джеймс опередил Майкла Джордана по количеству попаданий с игры в НБА благодаря своей результативности в этом поединке, заняв четвертое место в рейтинге лучших по данному показателю. Теперь ЛеБрона опережают в этом топе только Уилт Чемберлен, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.

Как мы писали ранее, украинец Михайлюк в НБА установил два достижения в победном матче "Детройта". Святослав провел на паркете против "Кливленда" рекордные в карьере 34 минуты и 30 секунд, а также отдал рекордные 5 результативных передач.

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