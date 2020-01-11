Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Звездный баскетболист со злости разорвал на себе майку: яростное видео с матча НБА

11 января, 13:38

Словенец Лука Дончич крайне эмоционально отреагировал на неудачный ход противостояния с "Лейкерс"

Лука Дончич

Лука Дончич / Фото: YouTube

Знаменитый защитник "Даллас Маверикс" чемпион Европы-2017 Лука Дончич крайне эмоционально отреагировал на неутешительный результат своей команды против "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам первой половины встречи.

Читайте также: Украинец Лэнь оформил в НБА очередной "дабл-дабл", но "Атланта" не устояла в столице США

Калифорнийский клуб не оставлял шансов своему сопернику и имел серьезное преимущество в счете (58:79). 20-летний словенский баскетболист, которого эксперты называют одним из самых талантливых игроков современности, не смог сдержать злость и разорвал на себе майку, после чего продолжил игру.

Реклама

Стоит отметить, что в конечном итоге "Лейкерс" одолели "Даллас" (111:101), а лидер победителей ЛеБрон Джеймс опередил Майкла Джордана по количеству попаданий с игры в НБА благодаря своей результативности в этом поединке, заняв четвертое место в рейтинге лучших по данному показателю. Теперь ЛеБрона опережают в этом топе только Уилт Чемберлен, Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.

В тренде
"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании

Как мы писали ранее, украинец Михайлюк в НБА установил два достижения в победном матче "Детройта". Святослав провел на паркете против "Кливленда" рекордные в карьере 34 минуты и 30 секунд, а также отдал рекордные 5 результативных передач.

Смотрите, как Роналду во время перелетов играет в баскетбол

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Даллас Маверикс Лука Дончич

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атланта" с потасовкой украинца Лэня всего три очка уступила одному из лидеров НБАБаскетбол
"Вентспилс" – "Киев-Баскет": онлайн-трансляция Кубка Европы ФИБАБаскетбол
Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игру
Слабонервным не смотреть: центровому НБА во время матча выбили палец, но он доиграл игруБаскетбол
На матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадки
На матче НБА болельщик выиграл 100 тысяч долларов броском с центра площадкиБаскетбол
Украинец Михайлюк результативно сыграл в НБА против бывших партнеров по
Украинец Михайлюк результативно сыграл в НБА против бывших партнеров по "Лейкерс"Баскетбол
В чемпионате Украины
В чемпионате Украины "Киев-Баскет" оштрафовали на рекордную сумму за беспорядкиБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...