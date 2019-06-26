Олеся Малашенко перед Евробаскетом: "Мой ловец снов должен вбирать негатив"

Форвард сборной Украины – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы

Олеся Малашенко на тренировке. Фото: Александр Яремчук

Женская сборная Украины уже в Риге и завтра проведет там первый матч Евробаскета с Испанией (21:00). Также в нашей группе хозяйка турнира Латвия и загадочная Великобритания. Победитель напрямую выйдет в 1/4-ю, вторая команда - в 1/8-ю. Накануне старта чемпионата Европы мы поговорили с одним из лидеров команды Олесей Малашенко.



- У нас были довольно сложные игры, мы постарались посмотреть по максимуму, что можем сделать, а что нет, и сработаться, как команда, - начала один из лидеров Украины Олеся Малашенко. - Сейчас мы просто продолжаем тренироваться и входить в максимально возможную форму. К сожалению, многие девочки не готовы на свои 100% - травмированы, еще что-то. Но позитив остается, мы хотим играть. Выйдем и покажем, что можем.



- Два года назад на Евробаскет в Чехию вы ехали с травмой. В какой форме сейчас?

- В том-то и проблема - после этого прошло еще два сезона, и в каждом сезоне что-то происходит. Будем считать, что я сейчас тоже не на 100% могу показать то, что хотелось бы. Но у нас очень хорошие доктора, они стараются, чтобы мы максимально восстановились после тренировок.



- Вы поменяли три клуба по ходу сезона. Что это вам дало?

- Да, я как лягушка-путешественница (смеется), но из каждого клуба я взяла по максимуму. В Турции я уже была и знала, что там и как. И я рада была, что приняла решение поменять клуб, причем самостоятельно. Второй клуб "Монпелье" - это была Франция и великолепный опыт для меня на протяжении 3,5 месяца. Очень хорошие игроки, у которых можно было многому научиться. Отличная атмосфера и сам чемпионат довольно-таки сильный. Мы очень хорошо прошли в Еврокубке. Но я все равно решила вернуться в старый клуб "Касторс Брейн". Это было больше мое моральное выживание. Хотя во Франции хотели, чтобы я осталась, и даже думали подписывать на следующий сезон.



- Бельгия славится своим пивом.

- В Брюсселе на площади есть место, где около 3500 видов пива. И такой запашок стоит сразу на пол-улицы, когда проходишь мимо. Пробовала какое-то там, но я больше по шоколаду. А потом после шоколада надо все выбегать на тренировке.



- После стольких сезонов в Турции, как вам Бельгия?

- Естественно, сами чемпионаты нельзя сравнивать. С другой стороны, когда уже конец сезона и хочется немножко отдохнуть, одна игра в неделю с не такими сильными соперниками, хорошо. Но финал в Бельгии был с довольно интересной командой, которая очень грязно играла. Поэтому последние две с половиной недели были убийственные. А это всего лишь Бельгия!



- Чем-то напомнила Турцию?

- Что-то такое было. В Бельгии именно не тот уровень профессионализма. Но каждая игра - это игра. Можно выйти и оказаться ребенком на площадке, а можно звездой! В Бельгии слабый уровень, но морально я ощущаю себя очень хорошо. Там же остаюсь и на следующий год. Но там будет Евролига и очень хороший тренер из "Вильнев-д’Аск" Фредерик Дюзар. Он несколько лет назад выиграл Еврокубок. Бельгийцы собрали очень хорошую команду. Кстати, в "Карсторс" взяли центровую из Великобритании, против которой мы будем играть. И у меня маленькое дерби получается.

- Великобритания из разряда команд, от которых не знаешь, что ожидать?

- Они пошли на подъем, и я знаю нескольких британских игроков. Когда я приехала в Бельгию, оттуда ушла Карли Самуэльсон – очень хороший шутер и играла в женской НБА. Я так понимаю, что нашим задним надо будет постараться и удержать ее резкий, очень быстрый бросок. Но думаю, тренер еще даст все наставления, которые нам нужны.

А по остальным командам в группе... Все знают Испанию. Естественно, будет готовиться ко всем играм, но в приоритете вторая и третья - с Латвией и Британией. С хозяевами будет сложно. Мы видели их команду, они перед нами тренировались. Не было некоторых игроков, которых я ожидала. Но Латвия есть Латвия. Это быстрый агрессивный баскетбол, все с броском и техника под кольцом... Еще у них будет свой зал, большая поддержка. Но я буду настраиваться на наш лад, не хочу играть в их игру.



- А какой наш лад?

- Выиграть (смеется).



- Вначале упор в подготовке шел на жесткую защиту.

- Весь баскетбол в принципе идет от защиты. Но у Бошковича есть такое - faster, faster, stronger, stronger (быстрее, быстрее, сильнее, сильнее. - Авт.). Просто сейчас он видит, как мы отыграли спарринги. Мы могли хорошо идти в защите, потом на несколько минут "спуститься" - и пошло... Это случилось с Францией (проиграли 65:89 и 75:107. = Авт.), произошло с Китаем (74:91). И сейчас тренер пробует новые движения в защите, другую немножко тактику. Но осталось мало времени. Какие планы? Как минимум выйти из подгруппы.



- У вас немало татуировок. С чего все началось?

- С Джордана в 16 лет. Каждая татуировка что-то значит. На данный момент любимая пантера. Есть еще ловец снов - должен вбирать в себя весь негатив, потому что есть иногда ощущения, что негативчика вокруг много.

Напомним, что накануне определились чемпионы мира по баскетболу 3 на 3 у мужчин и женщин. В соревновании мужчин золотые медали завоевали баскетболисты из США, а в женском соревновании победу отпраздновала команда Китая. Мужская сборная Украины стала восьмой в мире, а женская – 14-й.

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В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

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