"Он схватил стул! Это преступление": массовая драка, в которой "рубилась" бывшая команда Михайлюка

«Канзас Джейхокс» - «Канзас Стэйт» / Фото: Reuters

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Матч баскетбольных команд "Канзас Джейхокс" и "Канзас Стэйт" в NCAA завершился массовой потасовкой. Встреча завершилась победой "Джейхокс", за которых в свое время выступал украинец Святослав Михайлюк, – 81:59. Но последние секунды на паркете оказались кошмаром. Ранее мы писали о побоище в матче НБА- центровые "Филадельфии" и "Миннесоты" не ограничились разборками в соцсетях.

До конца разборок канзасцев оставалось несколько секунд, когда игрок гостей Деджуан Гордон обокрал Сильвио де Соузу и ринулся к кольцу, чтобы забить слэм-данк с финальной сиреной. Однако де Соуза догнал оппонента и заблокировал бросок. И все бы ничего, если бы огромный анголец не начал орать на поверженного соперника. В тот момент на площадке находился брат Деджуана Антонио, который накинулся на де Соузу и – понеслось. За считанные секунды стычка вылилась в массовую драку, в которой поучаствовали все игроки и тренерские штабы обеих команд.

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Самым страшным было, когда разгневанный Сильвио схватил стул и начал им размахивать. К счастью, темпераментного парня удалось быстро разоружить.

"Это просто тошнотворно и невероятно. У меня нет сомнений, что Де Соуза больше не должен выступать в студенческом баскетболе. Он схватил стул! Это преступление! Это очень грустно для баскетбола. И еще я вижу проблему в том, как повели себя скамейки команд. Я думаю, что помощники главных тренеров должны были удержать своих игроков на банке", – никак не мог угомониться баскетбольный аналитик ESPN Дик Витале.

Впоследствии клубы принесли извинения за излишнее проявление агрессии. Однако Де Соуза получил технический фол, пятерки, находившиеся на паркете в концовке игры, были вызваны из раздевалки, остальные игроки получили удаления за уход со скамейки во время игры.

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