Перед борьбой за Олимпиаду размялись на Беларуси: украинки готовятся к Японии и Австралии

/ Фото: Федерация баскетбола Украины

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Квалификационный турнир к Олимпиаде-2020 по баскетболу 3х3 состоится в марте в Индии. Женская сборная Украины, которая примет участие в этом отборе, в случае успеха может стать нашей единственный командой в игровых видах в Японии. На групповом этапе олимпийской квалификации "сине-желтые" сыграют против Ирана, Японии, Туркменистана и Австралии. Ранее мы писали, что сборная Украины заняла четвертое место на Всемирных пляжных играх.

Накануне наша сборная провела первый подготовительный турнир в Минске – украинки двумя составами сыграли против сборных Беларуси и заняли первые два места. Также подопечные Владимира Холопова провели там два дополнительных спарринга и оба выиграли.

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"В группе безусловными фаворитками являются Австралия и Япония. Это чемпионки Азии прошлого года и финалистки чемпионата Азии. Это лучшие команды. А Япония еще и хозяйка Олимпиады. Конкуренция серьезная. Будет очень непросто, но мы сделаем все возможное и не возможное! Учтите, что эти команды совершенно разные по своему стилю игры. Японки быстрые, с хорошим броском издалека. Они не такие высокие, но за счет своей скорости компенсируют все недостатки. Австралийки – атлетические девушки. Они являются представительницами американской школы, очень выносливые, играют на высоком уровне. Для понимания, они без проблем обыграли сильную сборную Франции. С Японией мы встречались на туре женской лиги 3х3, уступили им в Поднебесной. Команду видели. Готовимся", – отметил тренер украинок Владимир Холопов.

Смотрите, как мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира

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