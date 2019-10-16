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Сборная Украины по баскетболу заняла четвертое место на Всемирных пляжных играх

16 октября, 21:52

Мужская сборная по баскетболу 3х3 уступила Монголии

Сборная Украины 3х3

Сборная Украины 3х3 / Фото: ФБУ

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 финишировала на четвертом месте на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Ранее мы писали, что суперданк украинца назвали лучшим моментом чемпионата мира по баскетболу 3х3.

Напомним, то в матче 1/4 финала Украина выиграла у Аргентины 21:20, а в полуфинале проиграла Бразилии 13:14. После этого в матче за третье место украинцы уступили Монголии со счетом 16:20.

Украина: Алтухов 5, Стародуб, Кабацюра 6, Чесак 4

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Наша женская команда прекратила борьбу накануне, остановившись на групповом этапе.

Также добавим, что бывший игрок сборной Украины будет выступать в чемпионате Австралии. Бывший защитник сборной Украины по баскетболу Джером Рэндл будет играть в чемпионате Австралии. Американец подписал контракт с австралийской "Аделаидой".

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Напомним, в сентябре в Китае прошел чемпионат мира по классическому баскетболу 5х5, где в финале Испания разгромила Аргентину.

Смотрите то, как мужская сборная Украины по баскетболу становилась вице-чемпионами мира:

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Источник: Сегодня|Спорт

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