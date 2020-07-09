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Переход капитана сборной Грузии в состав российского гранда вызвал неоднозначную реакцию

9 июля, 20:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Испании Торнике Шенгелия перешел из "Басконии" в московский ЦСКА

На европейском баскетбольном рынке произошел крупный трансфер. Грузинский форвард Торнике Шенгелия пополнил состав российского ЦСКА. Предыдущие шесть сезонов звездный игрок провел в составе испанской "Басконии". Недавно мы писали, что "Барселона" сенсационно проиграла титул в Испании – именно "Басконии".

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Несмотря на свой возраст, Шенгелия до 22 лет успел поиграть в бельгийском "Шарлеруа" и испанской "Валенсии" и даже в НБА – в "Бруклине" и "Чикаго". Добыв звание чемпиона Испании, капитан сборной Грузии хочет выиграть с московской командой самый престижный турнир Старого Света – Евролигу. Контракт с ЦСКА он подписал на три года.

Переход Шенгелии в российский армейский клуб вызвал негативную реакцию у президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что решение Торнике для нее "печально и неприемлемо", ведь Россия оккупировала часть территории Грузии. А вот Федерация баскетбола Грузии дипломатично просто выразила уверенность, что он будет всегда защищать честь и достоинство своей Родины и национальной команды.

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