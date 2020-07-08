Ну, просто золотая клетка: игрок НБА показал, в каких условиях изолировали команды перед рестартом

Возобновить сезон 2019/2020 в самой сильной лиге мира собираются в конце июля

Национальная баскетбольная ассоциация медленно, но верно приближается к рестарту чемпионата. Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все оставшиеся матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, девять – Восточную.

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Чтобы избежать заражения коронавирусом, все участники поселятся в одном месте рядом с парком аттракционов Disney World. Пускают сюда только тех, кто здоров, хотя известно, что в НБА – десятки зараженных. Некоторые до сих пор твердят, что возобновлять сезон не стоит.

Тем временем атакующий защитник "Орландо Мэджик" Терренс Росс провел видеоэкскурсию по кампусу НБА, где размещаются баскетболисты. Во время виртуального тура 29-летний парень показал шикарный отель и вид из окна. Особенно детально он остановился на особенностях своего номера.

Стало известно, что с формы игроков НБА убирают фамилии.

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